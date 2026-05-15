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Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato del singolo Sorry Scusa Lo Siento

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Il prossimo anno i Pinguini Tattici Nucleari torneranno in tour negli stadi. La formazione, guidata dalla voce di Riccardo Zanotti, darà il via alla tournée con l’appuntamento di Bibione. Previsti concerti in numerose città: Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari, Napoli, Messina e Roma

I Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato il nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento. Riccardo Zanotti ha raccontato: “La nostra intenzione è di vivere l’estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l’estate non sia solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia”.

pinguini tattici nucleari, il testo e il significato di sorry Scusa Lo Siento

 

È uscito Sorry Scusa Lo Siento, il brano che alza il sipario sulla nuova era discografica della formazione. In occasione dell’annuncio del brano, Riccardo Zanotti ha spiegato il significato: “Racconta una storia vestita di mistero e urbex, passione che abbiamo coltivato negli ultimi tempi e che consiste nell’esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti come ville o fabbriche”.

 

Il cantante ha aggiunto: “La nostra intenzione è di vivere l’estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l’estate non sia solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia”. Ecco il testo del brano Sorry Scusa Lo Siento:

 

Era una notte così calda che sembrava la finale

Del Mondiale in Messico

Lei non sapeva dove andare per ballare l’hyperpop

Lui lavorava come spettro nelle ville abbandonate

Le prendeva in prestito

Per dare le feste più tristi di sempre

Le chiese: “Resti qui, te ne vai

Perché fai l’ermetica?

Poi mi dirai cosa leggi nei tarocchi

Silent Hill, Poltergeist

Affittiamo una cinema

Solo per guadarci negli occhi?”

E allora sorry, scusa, lo siento

Conosco mille lingue ma non la tua

Son qui da tanto, troppo tempo

E mi ricordi una, mi ricordi Dua

L’estate arriva sempre ma senza avvisare

Come la polizia che ci chiude il locale

E allora sorry, scusa, lo siento

Parole diverse ma stesso universo

Lei era la figlia di una maga e un domatore di leoni

Nata sul palcoscenico

Quando saltò l’ultima volta tra la luna ed il falò

Si dice che siano scappati tra le righe di una novel

Di Edgar Allan Poe

Si muore una volta e si vive per sempre

Le chiese: “Resti qui, te ne vai?

Sembri malinconica

Se non mi vuoi questa fuga è solo un gioco

Ouija board, cabala

Affittiamo un luna park

Solo per cadere nel vuoto?”

E allora sorry, scusa, lo siento

Conosco mille lingue ma non la tua

Son qui da tanto, troppo tempo

E mi ricordi una, mi ricordi Dua

L’estate arriva sempre ma senza avvisare

Come la polizia che ci chiude il locale

E allora sorry, scusa, lo siento

Parole diverse ma stesso universo

Vaghiamo come fantasmi nello stesso universo

Resti qui, te ne vai

Questa volta per davvero

One More Time suona per i corridoi

Sempre noi, nel via vai

Affittiamo un cimitero

Solo per ballare da soli

E allora sorry, scusa, lo siento

Conosco mille lingue ma non la tua

Son qui da tanto, troppo tempo

E mi ricordi una, mi ricordi Dua

L’estate arriva sempre ma senza avvisare

Come la polizia che ci chiude il locale

E allora sorry, scusa, lo siento

Parole diverse ma stesso universo

Approfondimento

Pinguini Tattici Nucleari, il ritorno con Sorry Scusa Lo Siento

Il prossimo anno i Pinguini Tattici Nucleari torneranno in tour negli stadi. La formazione, guidata dalla voce di Riccardo Zanotti, darà il via alla tournée con l’appuntamento di Bibione. Previsti concerti in numerose città: da Bologna a Roma passando per Torino, Milano e Bari. Questo il calendario completo della tournée:

  • 4 giugno 2027 – Bibione
  • 8 giugno 2027 – Bologna
  • 12 giugno 2027 – Torino
  • 17 giugno 2027 – Milano
  • 21 giugno 2027 – Padova
  • 24 giugno 2027 – Bari
  • TBC - Napoli
  • 3 luglio 2027 – Messina
  • 8 luglio 2027 – Roma

 

Nel corso degli anni i Pinguini Tattici Nucleari hanno scalato le classifiche divenendo tra i grandi protagonisti della scena discografica italiana. Tra i lavori più amati troviamo sicuramente Ahia! A settembre il gruppo ha festeggiato il sesto disco di platino conquistato dall’EP scrivendo su Instagram: “Ha raggiunto il traguardo di sei dischi di platino, diventando il nostro album più ‘certificato’. È abbastanza assurdo se si pensa che è un EP e contiene soltanto sette tracce, ma devo dire che la vita ci ha abituato alle sorprese e agli ossimori. Forse il nostro stesso percorso di band è un grande controsenso contro ogni pronostico, chissà… Eppure ci siamo dentro e non abbiamo alcuna intenzione di uscirne”.

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