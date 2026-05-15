Il prossimo anno i Pinguini Tattici Nucleari torneranno in tour negli stadi. La formazione, guidata dalla voce di Riccardo Zanotti, darà il via alla tournée con l’appuntamento di Bibione. Previsti concerti in numerose città: Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari, Napoli, Messina e Roma
I Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato il nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento. Riccardo Zanotti ha raccontato: “La nostra intenzione è di vivere l’estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l’estate non sia solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia”.
pinguini tattici nucleari, il testo e il significato di sorry Scusa Lo Siento
È uscito Sorry Scusa Lo Siento, il brano che alza il sipario sulla nuova era discografica della formazione. In occasione dell’annuncio del brano, Riccardo Zanotti ha spiegato il significato: “Racconta una storia vestita di mistero e urbex, passione che abbiamo coltivato negli ultimi tempi e che consiste nell’esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti come ville o fabbriche”.
Il cantante ha aggiunto: “La nostra intenzione è di vivere l’estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l’estate non sia solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia”. Ecco il testo del brano Sorry Scusa Lo Siento:
Era una notte così calda che sembrava la finale
Del Mondiale in Messico
Lei non sapeva dove andare per ballare l’hyperpop
Lui lavorava come spettro nelle ville abbandonate
Le prendeva in prestito
Per dare le feste più tristi di sempre
Le chiese: “Resti qui, te ne vai
Perché fai l’ermetica?
Poi mi dirai cosa leggi nei tarocchi
Silent Hill, Poltergeist
Affittiamo una cinema
Solo per guadarci negli occhi?”
E allora sorry, scusa, lo siento
Conosco mille lingue ma non la tua
Son qui da tanto, troppo tempo
E mi ricordi una, mi ricordi Dua
L’estate arriva sempre ma senza avvisare
Come la polizia che ci chiude il locale
E allora sorry, scusa, lo siento
Parole diverse ma stesso universo
Lei era la figlia di una maga e un domatore di leoni
Nata sul palcoscenico
Quando saltò l’ultima volta tra la luna ed il falò
Si dice che siano scappati tra le righe di una novel
Di Edgar Allan Poe
Si muore una volta e si vive per sempre
Le chiese: “Resti qui, te ne vai?
Sembri malinconica
Se non mi vuoi questa fuga è solo un gioco
Ouija board, cabala
Affittiamo un luna park
Solo per cadere nel vuoto?”
E allora sorry, scusa, lo siento
Conosco mille lingue ma non la tua
Son qui da tanto, troppo tempo
E mi ricordi una, mi ricordi Dua
L’estate arriva sempre ma senza avvisare
Come la polizia che ci chiude il locale
E allora sorry, scusa, lo siento
Parole diverse ma stesso universo
Vaghiamo come fantasmi nello stesso universo
Resti qui, te ne vai
Questa volta per davvero
One More Time suona per i corridoi
Sempre noi, nel via vai
Affittiamo un cimitero
Solo per ballare da soli
E allora sorry, scusa, lo siento
Conosco mille lingue ma non la tua
Son qui da tanto, troppo tempo
E mi ricordi una, mi ricordi Dua
L’estate arriva sempre ma senza avvisare
Come la polizia che ci chiude il locale
E allora sorry, scusa, lo siento
Parole diverse ma stesso universo
Approfondimento
Pinguini Tattici Nucleari, il ritorno con Sorry Scusa Lo Siento
Il prossimo anno i Pinguini Tattici Nucleari torneranno in tour negli stadi. La formazione, guidata dalla voce di Riccardo Zanotti, darà il via alla tournée con l’appuntamento di Bibione. Previsti concerti in numerose città: da Bologna a Roma passando per Torino, Milano e Bari. Questo il calendario completo della tournée:
- 4 giugno 2027 – Bibione
- 8 giugno 2027 – Bologna
- 12 giugno 2027 – Torino
- 17 giugno 2027 – Milano
- 21 giugno 2027 – Padova
- 24 giugno 2027 – Bari
- TBC - Napoli
- 3 luglio 2027 – Messina
- 8 luglio 2027 – Roma
Nel corso degli anni i Pinguini Tattici Nucleari hanno scalato le classifiche divenendo tra i grandi protagonisti della scena discografica italiana. Tra i lavori più amati troviamo sicuramente Ahia! A settembre il gruppo ha festeggiato il sesto disco di platino conquistato dall’EP scrivendo su Instagram: “Ha raggiunto il traguardo di sei dischi di platino, diventando il nostro album più ‘certificato’. È abbastanza assurdo se si pensa che è un EP e contiene soltanto sette tracce, ma devo dire che la vita ci ha abituato alle sorprese e agli ossimori. Forse il nostro stesso percorso di band è un grande controsenso contro ogni pronostico, chissà… Eppure ci siamo dentro e non abbiamo alcuna intenzione di uscirne”.