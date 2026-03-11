Pinguini Tattici Nucleari, annunciato il tour negli stadi nel 2027

IL SUCCESSO DELLA BAND

Il gruppo indie pop Pinguini Tattici Nucleari è nato nel 2010 in provincia di Bergamo per volontà di Lorenzo Pasini (chitarra) e di Riccardo Zanotti (frontman e voce). Dopo aver autoprodotto diversa musica, la band si è arricchita di altri membri: Elio Biffi (tastiere), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso), Lorenzo Pasini (chitarra) e Nicola Buttafuoco (chitarra). Nel 2020 la band ha raggiunto il successo con la partecipazione alla 70ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Ringo Starr, arrivato al terzo posto. Nel 2021, nel corso della serata delle cover della 71ª edizione del Festival di Sanremo, il gruppo ha invece affiancato Bugo nella canzone Un’avventura di Lucio Battisti. Nel 2022 i Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato la hit Giovani Wannabe, che ha ricevuto il premio MTV Europe Music Award al Miglior artista italiano agli MTV Europe Musica Awards 2022. Con l’Hello World – Tour Stadi 2025 hanno poi registrato numeri da record: nove date sold out e oltre 420mila biglietti venduti. Notevoli anche i traguardi discografici, che contano 86 dischi di platino e 11 dischi d’oro. Nello stesso anno, hanno poi portato fino a cinque album contemporaneamente nella Top 100 settimanale. “C’è la dimensione dell’essere assieme, della celebrazione”, aveva dichiarato la band in un’intervista a Fanpage nel 2024, proprio prima di iniziare il tour negli stadi. “Non tanto ciò che avviene sul palco, ma in un mondo sempre più distante e che vive dietro gli schermi, in questo contesto il concerto è una celebrazione. Riuscire ancora a organizzare qualcosa di fisico, di reale e di tangibile potrebbe essere una delle risposte che daremo nel futuro all'intelligenza artificiale. Leggevo l'altro giorno di un'etichetta nuova, lanciata da soli artisti creati con intelligenza ufficiale. Ecco i concerti per come ancora sono concepiti, sono una sorta di antidoto. Quindi ecco, dobbiamo anche decidere in qualche modo da che parte stare. Noi abbiamo deciso di stare su un palco bellissimo”.