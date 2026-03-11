Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pinguini Tattici Nucleari, annunciato il tour negli stadi nel 2027

Musica
©Getty

Con un video ironico su Instagram, il gruppo ha risposto alla domanda: "Ma concerti non ne fate più?". Gli show inizieranno il 4 giugno a Bibione e si concluderanno l’8 luglio a Roma. I biglietti sono già disponibili sia online, sia nei punti vendita autorizzati

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il tour negli stadi nelle principali città italiane nel 2027. I biglietti sono già disponibili sia online, sia nei punti vendita autorizzati. I fan attendevano da tempo la notizia, arrivata sulla pagina Instagram del gruppo con un video ironico che ha rappresentato immagini di vita quotidiana, dal jogging, all’appuntamento dal barbiere, fino al bar e alla pista da bowling, tutte accomunate dalla domanda: “Ma concerti non ne fate più?”. Nel filmato non manca neppure un cameo del comico Andrea Pisani, spesso scambiato per somiglianza a Riccardo Zanotti, il frontman della band. La gag si conclude in una sala cinema, dove il cantante assiste alla proiezione sullo schermo dell’annuncio.

TUTTE LE DATE

Il tour dei Pinguini Tattici Nucleari negli stadi nelle principali città italiane nel 2027 inizierà il 4 giugno a Bibione, in provincia di Venezia, e si concluderà l’8 luglio a Roma. La data e la location della tappa di Napoli, invece, saranno rivelate prossimamente. Ecco il programma:

 

  • 4 giugno 2027 Bibione
  • 8 giugno 2027 Bologna
  • 12 giugno 2027Torino
  • 17 giugno 2027Milano
  • 21 giugno 2027Padova
  • 24 giugno 2027Bari 
  • Data TBCNapoli
  • 3 luglio 2027Messina
  • 8 luglio 2027 Roma

Approfondimento

Riccardo Zanotti è diventato papà: è nato il suo primo figlio

IL SUCCESSO DELLA BAND

Il gruppo indie pop Pinguini Tattici Nucleari è nato nel 2010 in provincia di Bergamo per volontà di Lorenzo Pasini (chitarra) e di Riccardo Zanotti (frontman e voce). Dopo aver autoprodotto diversa musica, la band si è arricchita di altri membri: Elio Biffi (tastiere), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso), Lorenzo Pasini (chitarra) e Nicola Buttafuoco (chitarra). Nel 2020 la band ha raggiunto il successo con la partecipazione alla 70ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Ringo Starr, arrivato al terzo posto. Nel 2021, nel corso della serata delle cover della 71ª edizione del Festival di Sanremo, il gruppo ha invece affiancato Bugo nella canzone Un’avventura di Lucio Battisti. Nel 2022 i Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato la hit Giovani Wannabe, che ha ricevuto il premio MTV Europe Music Award al Miglior artista italiano agli MTV Europe Musica Awards 2022. Con l’Hello World – Tour Stadi 2025 hanno poi registrato numeri da record: nove date sold out e oltre 420mila biglietti venduti. Notevoli anche i traguardi discografici, che contano 86 dischi di platino e 11 dischi d’oro. Nello stesso anno, hanno poi portato fino a cinque album contemporaneamente nella Top 100 settimanale. “C’è la dimensione dell’essere assieme, della celebrazione”, aveva dichiarato la band in un’intervista a Fanpage nel 2024, proprio prima di iniziare il tour negli stadi. “Non tanto ciò che avviene sul palco, ma in un mondo sempre più distante e che vive dietro gli schermi, in questo contesto il concerto è una celebrazione. Riuscire ancora a organizzare qualcosa di fisico, di reale e di tangibile potrebbe essere una delle risposte che daremo nel futuro all'intelligenza artificiale. Leggevo l'altro giorno di un'etichetta nuova, lanciata da soli artisti creati con intelligenza ufficiale. Ecco i concerti per come ancora sono concepiti, sono una sorta di antidoto. Quindi ecco, dobbiamo anche decidere in qualche modo da che parte stare. Noi abbiamo deciso di stare su un palco bellissimo”.

Approfondimento

Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato della canzone "Amaro"
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Approfondimenti

Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026

Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Il testamento di Ann Lee, arriva il film di Mona Fastvold: curiosità

Cinema

Domani, 12 marzo, esce nelle sale italiane Il testamento di Ann Lee, film musical diretto da Mona...

Amanda Seyfried in THE TESTAMENT OF ANN LEE. Photo courtesy of Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Pechino Express, le Biondine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani

TV Show sky uno

Da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su...

Un semplice incidente, candidato all’Oscar da stasera su Sky e NOW

Cinema sky cinema

Il film diretto da Jafar Panahi e premiato con la Palma d’Oro a Cannes 2025, arriva in prima TV...

Via libera della Fenice a Beatrice Venezi direttrice musicale

Spettacolo

La nomina è "una scelta che assume consapevolmente anche il valore di un investimento sul futuro,...

Le libere donne, il cast della serie tv con Lino Guanciale. FOTO

Serie TV

La fiction diretta da Michele Soavi ambientata tra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra...

13 foto

Spettacolo: Per te