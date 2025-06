Max Pezzali al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Milano. VIDEO

Un ospite a sorpresa ha scatenato un boato nello stadio di San Siro, a Milano, durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Mercoledì 11 giugno, Max Pezzali ha raggiunto il frontman Riccardo Zanotti e gli altri membri della band per cantare insieme il brano Bottiglie vuote, arricchito proprio dalla voce dell’ex 883, in occasione del tour Hello World Tour Stadi 2025. Grida di entusiasmo, applausi, poi i cori si sono levati nel cielo estivo per accogliere il cantante simbolo della generazione degli anni Novanta. "Un applauso a loro, la band più forte che ci sia in Italia e ai migliori amici che potessi trovare in questo mondo!", ha esclamato Pezzali al termine dell'esibizione, dopo aver abbracciato Zanotti. Lo scorso aprile, in occasione dell’uscita della canzone, i due artisti erano stati ospiti a Deejay chiama Italia, dove Pezzali aveva raccontato la nascita della collaborazione. Zanotti “mi ha mandato un vocale in cui mi ha detto, “Secondo me questo pezzo dell’album sarebbe bello fatto insieme””, aveva detto. “La cosa bella è farlo in una versione diversa perché il testo è molto vicino al mio mondo. Ci sono dei riferimenti visivi a un mondo che appartiene anche un po’ a me. Quando Riccardo me l’ha proposta è perché c’era nel testo, nell’atmosfera generale, una cosa che poteva essere condivisa, era un terreno comune”. Zanotti ha così realizzato il sogno di duettare con un personaggio che ha rappresentato l’universo della sua infanzia e adolescenza: “Io non solo sono contento, sono orgoglioso perché se me l’avessero detto quando ero ragazzino non ci avrei creduto. Sono felicissimo, Max è sempre stato un idolo”.