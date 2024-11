Auguri a Max Pezzali, dagli 883 alla serie Hanno Ucciso l'Uomo Ragno

16/25

Il duo cambia nome in “883” e partecipa al Festival di Castrocaro, iniziando a farsi conoscere. Tra il 1992 e il 1993, pezzi come Hanno ucciso l’Uomo Ragno e Come mai portano il successo agli 883. Nel 1994, Repetto lascia il gruppo per inseguire una carriera nel cinema, mentre Pezzali continua come leader, pubblicando nuovi album e trasformando gli 883 in un fenomeno italiano

