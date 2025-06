15/22

Segreti di miele di Gloria Abbondi è una canzone d’amore anticonvenzionale, che parla di maschere che cadono, di verità sussurrate e segreti che non verranno mai svelati. Una piccola scommessa con sé stessi e con l’altro. Un brano allegro, sincero, diretto, senza troppi fronzoli, leggero ma non superficiale. C’è ironia, irriverenza, il gusto di lasciarsi andare e dire le cose come stanno; un invito a liberarsi dai pesi, a sbrigliarsi, a mostrarsi per come si è davvero, anche se fa paura ed è complicato