17/22

Iride di Linn è un brano scritto dall'artista dopo una rottura, quando la ferita era ancora fresca e difficile da comprendere. Come accade a chiunque, inizialmente si cercano delle cause specifiche per poter dare un senso alla situazione e affrontarla più facilmente. Tuttavia, in un secondo momento, si arriva ad accettare che spesso non ci sono ragioni precise, ma forse semplicemente non era la persona giusta al momento giusto