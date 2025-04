Superman, spoiler sulla battaglia più importante dell'Uomo d'acciaio?

Uno scatto che arriva tra un ciak e l'altro del film di James Gunn potrebbe aver accidentalmente svelato qualcosa che non forse andava anticipato. La foto online “incriminata” mostra l’armatura da battaglia viola e verde di Lex Luthor. La sua presenza suggerisce che il film di Gunn culminerà con una battaglia epica tra Luthor e Superman. L’inserimento dell’armatura è un chiaro segnale che questo Superman abbraccia pienamente l’eredità fumettistica della DC



Una foto dal set del film Superman ha forse involontariamente spoilerato la battaglia più importante dell'Uomo d'acciaio.

Uno scatto che arriva tra un ciak e l'altro del film di James Gunn, infatti, potrebbe aver accidentalmente svelato qualcosa che non forse andava anticipato. La foto online “incriminata” mostra l’armatura da battaglia viola e verde di Lex Luthor. La sua presenza suggerisce che il film di Gunn culminerà con una battaglia epica tra Luthor e Superman. L’inserimento dell’armatura è un chiaro segnale che questo Superman abbraccia pienamente l’eredità fumettistica della DC.

James Gunn ha conquistato la fiducia dei fan dei fumetti grazie al successo inaspettato della trilogia dei Guardiani della Galassia nel Marvel Cinematic Universe e a The Suicide Squad per il DCEU. Entrambi i progetti sono tra i punti più alti delle rispettive saghe, e l’arrivo del suo Superman nel 2025 ha suscitato grande entusiasmo per questo soft reboot dell’universo DC al cinema. Il teaser trailer del film trasmette un chiaro amore per i fumetti, riflettendo la profonda passione del regista per il medium.

A confermare tutto ciò, è spuntata online una foto sfocata dal set che sembra rivelare un importante spoiler: la sopracitata armatura da battaglia viola e verde di Lex Luthor. Questo costume è un classico dei fumetti dagli anni ’70 e ’80, periodo in cui il personaggio iniziava ad apparire anche in TV e cinema. Non è la prima volta che viene adattato, ma non era mai comparso nei film.

Superman di James Gunn arriverà nei cinema l’11 luglio 2025. Potete guardare le immagini che sembrano spoilerare dettagli importanti in fondo a questo articolo.



Lex Luthor è sempre stato un genio della tecnologia Come molti personaggi dei fumetti, l’aspetto di Lex Luthor si è evoluto nel tempo. Apparso per la prima volta in Action Comics #23 del 1940 (di Jerry Siegel, Joe Shuster e Paul Cassidy), era un uomo d’affari che cercava di far scoppiare una guerra tra due nazioni europee. Fin da subito era in possesso di dispositivi tecnologici costruiti dalla sua compagnia, ma Superman riusciva comunque a sventare i suoi piani.

Queste prime storie stabilirono due aspetti centrali del personaggio: genio finanziario e tecnico, e un’ossessione personale contro Superman. Già nei serial degli anni ’50, come Atom Man vs. Superman, Luthor usava gadget per combattere direttamente Superman.

Negli anni successivi, il suo aspetto nei cartoni animati variava da giacca marrone a tute spaziali arancioni. Ma fu nel 1974, con Superman #282 (di Elliot S. Maggin, Curt Swan e Kurt Schaffenberger), che debuttò la sua celebre armatura “Battle Array”, piena di gadget come stivali a reazione e guanti che inducevano dolore, permettendogli di combattere alla pari con Superman. L’armatura divenne iconica grazie anche alla sua presenza nella serie animata Challenge of the Superfriends del 1978. Approfondimento Superman, 5 minuti in anteprima del film di James Gunn. VIDEO

L’armatura da guerra diventa definitiva Nel 1983, in occasione del 45º anniversario di Superman, Action Comics #544 diede a Luthor un makeover radicale, presentandolo con un’armatura da guerra aliena, capace di affrontare realmente Superman. Da allora, la "war suit" è rimasta nei fumetti, attraversando Crisi sulle Terre Infinite e altre versioni della continuity DC. L’origine dell’armatura è variata: a volte è un prodotto LexCorp, altre volte è kryptoniana o viene da Apokolips. In ogni caso, è un’arma potente, spesso dotata di kryptonite, perfetta per gli scontri fisici con Superman. Le apparizioni dell’armatura ci sono state in tv, ma non al cinema. L’armatura da guerra è apparsa in varie serie televisive: nei cartoni del DCAU doppiati da Clancy Brown, nella recente Superman & Lois con Michael Cudlitz, e in diversi film animati. Ma nei film live-action, l’armatura non è mai comparsa davvero. Gene Hackman nei film con Christopher Reeve e Jesse Eisenberg nel DCEU non l’hanno mai indossata realmente, anche se c’erano accenni. Approfondimento Superman, il teaser trailer del film di James Gunn

Superman 2025 abbraccia i fumetti James Gunn, grande appassionato di fumetti, sta puntando su un approccio fedele al materiale originale. Superman del 2025 includerà anche personaggi come Krypto il Superdog, Mister Terrific e Guy Gardner, figure troppo eccentriche per i cineasti più tradizionali. Il trailer mostra Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor in diverse versioni: in completo nero, in smoking con una grande pistola e con il volto ferito, suggerendo una battaglia fisica imminente.

Hoult, con esperienza nei film d’azione (X-Men, Mad Max: Fury Road), è pronto a interpretare un Luthor più attivo sul campo, e non solo dietro una scrivania. Un approccio perfetto per distinguersi dalle versioni precedenti del personaggio. Il grande protagonista rimane David Corenswet, attore statunitense classe 1993 che veste la supereroica celebre tuta con mantello blu e rossa. Di seguito potete guardare le immagini che sembrano spoilerare dettagli importanti.