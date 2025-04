Ransom Canyon, i fan sperano in una stagione 2 della serie tv

Ransom Canyon ha debuttato in streaming lo scorso 17 aprile e nel weekend di Pasqua ha conquistato il pubblico televisivo piazzandosi in pochi giorni in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix.

L'apprezzamento per lo show, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, solleva interrogativi sul suo futuro. Ci sarà una seconda stagione?

La trama - e l'epilogo del ciclo di episodi ora disponibili - aprirebbero a un seguito ma dallo streamer non c'è nessuna conferma ufficiale.

Come sempre, sono molti i fattori da mettere insieme per capire se una serie ha le carte in regola per andare avanti e, in questo caso, si sono varie certezze: la presenza di una storia già esistente, pronta per essere sviluppata, e la voglia da parte di showrunner e attori di continuare a raccontare la loro avventura western sul piccolo schermo.