Cucine da incubo, Cannavacciuolo in Brianza per aiutare "La Tasca"

La situazione nel locale e in famiglia è complicata: se l’attività è in crisi a causa di debiti e di una clientela sempre più scarsa, i genitori sono preoccupati per Giorgio, ex pugile promettente che però, con la morte del suo allenatore, ha pian piano abbandonato lo sport; di conseguenza, gli scontri tra il ragazzo e il padre sono diventati frequentissimi: da una parte, il genitore vuole un futuro diverso per il figlio, dall'altra il ragazzo pensa di aver deluso la sua famiglia e trasforma la sua insicurezza in rabbia e chiusura.

Il nome di questo locale, sito nel cuore della Brianza proprio sul ciglio di una strada statale super trafficata, arriva dalle taverne più popolari in Venezuela in cui i clienti mangiano, ballano e si divertono per tutta la serata: nulla di più lontano da quello che accade in questo caso. Il ristorante è stato aperto dall’ex camionista Giovanni e da sua moglie Isabel, italovenezuelana: ora lo gestiscono insieme ai figli Armando e Giorgio.

Arriva in Brianza il viaggio di Antonino Cannavacciuolo tra le peggiori Cucine da incubo : domenica 11 maggio, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW , lo Chef sarà a Robbiate, in provincia di Lecco, nel ristorante “ La Tasca ”.

In questo episodio di Cucine da incubo – domenica 11 maggio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – la missione di Antonino, amatissimo e acclamato Chef da 8 Stelle Michelin in totale e dalle grandi capacità imprenditoriali, sarà duplice: dovrà aiutare e consigliare Giovanni a gestire meglio gli affari e i conti del ristorante, per ridare fiato al ristorante, ma allo stesso dovrà diventare una sorta di mental coach di Giorgio per dargli nuovi stimoli e “riportarlo sulla retta via”.

Anche in questo episodio di Cucine da Incubo, show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, Chef Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù.

Il locale sarà sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record, che darà alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi, capaci di renderla più accogliente, funzionale e vivibile rispetto alla precedente: una struttura che adesso sarà finalmente a misura di cliente.

Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati, tutte le persone al lavoro in sala e cucina potranno tornare al lavoro, riaprendo le porte alla clientela.

