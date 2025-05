Cucine da Incubo, nuova missione (a Ciampino) per chef Cannavacciuolo.

Antonino Cannavacciuolo arriva a Ciampino (Roma) per un nuovo episodio di Cucine da incubo: domenica 4 maggio, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW , lo Chef cercherà di salvare il ristorante “Da Mimmo”. Tutte le anticipazioni

La storia di Mimmo, titolare del locale a cui ha dato il suo nome, è quella di un ristoratore di lunghissimo corso, a cui però adesso sta passando un po’ la voglia. Il menù prevede decine di piatti: a suo dire per accontentare tutte le possibili richieste della clientela, ma chiaramente è un segnale del disordine che si respira in cucina ma anche in sala. Infatti, i rapporti tra Mimmo e il suo staff – composto da sua moglie Michela, le cameriere Carmen e Francesca e la tuttofare Michela – non sono dei migliori, e le liti sono frequentissime. Nel ristorante si riflette la difficile storia personale di Mimmo: orfano di padre da quando era piccolissimo, ha dovuto iniziare a lavorare molto presto, e ora vuole garantire un futuro a suo figlio proprio tramite la sua attività; il suo timore, però, è che un possibile fallimento del ristorante possa precludergli questo desiderio, per questo è sopraffatto dalle ansie e dalle paure.