Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciuolo a San Severo

Il viaggio di Antonino Cannavacciuolo tra le Cucine da incubo d’Italia – e non solo – arriva in Puglia: domenica 27 aprile, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW , lo Chef approda a San Severo (Foggia), nel ristorante “La tavola di Simona”. Al suo ingresso, Cannavacciuolo si ritrova davanti un inno al kitsch: la sala è piena di foto di Simona, egocentrica cuoca e titolare del locale insieme alla sua amica Erika; quest’ultima è una cantante neomelodica, protagonista dell’unica serata in cui il ristorante ancora “funziona”, quella in cui appunto lei si esibisce – insieme al cameriere Antonio – nei panni di una prorompente ballerina brasiliana. Le due donne però litigano in continuazione e le accuse reciproche non mancano: Simona “non sa fare nulla se non cucinare”, Erika invece “pensa solo ai social”. Il risultato è un’attività portata avanti in modo superficiale e poco professionale, piena di mancanze che Antonino non può fare a meno di notare.

La nuova puntata

In questo episodio di Cucine da incubo – domenica 27 aprile alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – la missione di Antonino, amatissimo e acclamato Chef da 8 Stelle Michelin in totale e dalle grandi capacità imprenditoriali, sarà spiegare alle due donne quanta cura e quanta dedizione, ma anche quanta fatica, occorrono per guidare un’attività in buona salute.

Antonino Cannavacciuolo porterà tutta la sua esperienza da grande Chef e da imprenditore di successo per consigliare lo staff de “La tavola di Simona” e aiutarli a cambiare i propri comportamenti nella gestione del locale.

Anche in questo episodio di Cucine da Incubo, show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, Chef Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù.

Il locale sarà sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record, che darà alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi, capaci di renderla più accogliente, funzionale e vivibile rispetto alla precedente: una struttura che adesso sarà finalmente a misura di cliente.

Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati, tutte le persone al lavoro in sala e cucina potranno tornare al lavoro, riaprendo le porte alla clientela.