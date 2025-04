Cucine da incubo, Pasqua in Piemonte con chef Cannavacciuolo

Una nuova “mission impossible” attende chef Cannavacciuolo che per questo terzo episodio inedito di Cucine da incubo, arriva in Piemonte, a Bricherasio in provincia di Torino, nel ristorante “Totò Sapore”. Domenica 20 aprile in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW

Una nuova “mission impossible” attende Antonino Cannavacciuolo: domenica 20 aprile in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW c’è un nuovo episodio inedito di Cucine da incubo che questa volta arriva in Piemonte, a Bricherasio (Torino), nel ristorante “Totò Sapore”.

In questo paesino a pochi chilometri dal capoluogo, Vincenzo, ex giardiniere, ha deciso di mettere su la sua attività per assecondare una sua passione. Il suo approdo nel mondo della ristorazione, però, ha prodotto scarsi risultati, tanto che la situazione all’arrivo di chef Cannavacciuolo è paradossale: all’ingresso del ristorante l’insegna è rimasta quella della gestione precedente, la sala è in uno stato di semi-abbandono, il menù non è aggiornato. Come se non bastasse, anche dal punto di vista culinario lascia un po’ a desiderare: le materie prime sono tutte rigorosamente surgelate. Anche lo staff del ristorante è in linea con lo stato del locale: Vincenzo non sa farsi rispettare, di conseguenza nessuno crede in lui e nel suo progetto.