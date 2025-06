Vasco Rossi, possibile scaletta concerto allo stadio Olimpico a Roma

Oggi, venerdì 27 giugno, Vasco Rossi arriverà a Roma per la prima tappa del tour Vasco Live 2025 allo Stadio Olimpico. Domani, sabato 28 giugno, il Blasco replicherà il concerto. Entrambe le date, che segneranno la fine del tour (che riprenderà nell’estate 2026, ma senza la capitale in calendario) sono sold out da mesi e raduneranno circa 120 mila spettatori. Si prevedono due abbondanti ore di spettacolo, con un palco in stile astronave che sarà un colosso di 86 metri di larghezza, 25 metri di profondità, 28 metri di altezza e cinque maxischermi, dove scorreranno le immagini con la regia live di Pepsy Romanoff. Immancabile anche la band composta da Vince Pastano (direzione musicale e chitarre), Stef Burns (chitarra), Antonello D’Urso (chitarra acustica, programmazione e cori), Andrea Torresani (basso e cori), Alberto Rocchetti (tastiere e cori), Donald Renda (batteria), Andrea Ferrario (sax), Tiziano Bianchi (tromba), Roberto Solimando (trombone) e Roberta Montanari (cori). Le porte si apriranno alle ore 16, mentre il concerto inizierà alle ore 20:45, con l’organizzazione che “consiglia caldamente di arrivare con sufficiente anticipo alla venue, in modo da svolgere per tempo tutti i processi di sicurezza e controllo biglietto”. Il rocker di Zocca si esibirà in quasi 30 canzoni provenienti dal suo sterminato repertorio, che il pubblico canterà dalla prima all’ultima parola. Ogni anno, Vasco Rossi seleziona per i suoi concerti determinate canzoni, e in base alla sua scelta definisce l’anima dei suoi live. Per il duplice evento romano, ha scelto l’esistenzialismo, cioè la vita e le sue difficoltà, un’occasione anche per denunciare le guerre attualmente in corso nel mondo. Al momento, non ci sono ospiti annunciati, e solitamente risulta rara l’apparizione di sorprese sul palco. In ogni caso, nel pomeriggio apriranno gli show due artisti emergenti, che sono stati scelti tramite il concorso Zocca Paese della Musica, organizzato dallo stesso Blasco insieme al Comune del suo paese di origine. Il 27 giugno toccherà alla band marchigiana XGIOVE, che predilige suoni tra il folk e il rock e che sta per pubblicare il nuovo singolo Resistere, mentre il 28 giugno sarà il turno del cantautore palermitano Maiogabri, nome d’arte di Gabriele Maiorana, classe 2003.