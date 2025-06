Vasco Rossi in concerto al Maradona di Napoli omaggia Pino Daniele

Il rocker di Zocca emoziona il pubblico partenopeo con uno show esplosivo e un sentito tributo al suo esimio collega napoletano, scomparso nel 2015. Due concerti da tutto esaurito celebrano la passione, la musica e il legame profondo con la città di Napoli



Vasco Rossi incanta Napoli e rende omaggio a Pino Daniele, offrendo ai suoi fan partenopei due serate memorabili allo Stadio Maradona.

Lunedì 16 e martedì 17 giugno 2025 il rocker di Zocca ha elettrizzato il capoluogo campano.

Il tutto ha avuto un inizio travolgente per una notte di musica: è stato un ingresso in grande stile quello di Vasco Rossi allo stadio Diego Armando Maradona. Alle 20.45 in punto di lunedì 16 giugno, il “Komandante” ha dato il via a uno spettacolo che già dal primo accordo – quello della mitica canzone Vita Spericolata – ha travolto i 47.500 presenti in un’esplosione di entusiasmo. Il pubblico, accorso da ogni angolo d’Italia, si lascia trasportare in un viaggio musicale lungo oltre quarant’anni di carriera, tra medley, brani storici e riflessioni senza tempo. In scaletta ci sono 25 pezzi che tracciano il percorso di una vita vissuta in musica, culminando nel gran finale con Albachiara, autentico inno generazionale.

Il palco monumentale è stato il degno scenario di uno show senza confini. Lo spettacolo si è infatti sviluppato su una struttura imponente: un palco largo 86 metri, profondo 25 e alto 28. Le immagini live, curate dalla regia di Pepsy Romanoff, si sono alternate sui maxischermi disposti a mosaico tra due V giganti, dando vita a una narrazione visiva coinvolgente e spettacolare. I giochi di luce e le proiezioni in tempo reale hanno trasformato il concerto in una vera e propria esperienza immersiva. Il rosso ha dominato la scena, acceso da 24 lingue di fuoco alte 10 metri, che hanno scandito i momenti salienti della serata, tra messaggi politici, emozioni e dediche.

Trovate l’omaggio a Pino Daniele fatto da Vasco Rossi allo Stadio Maradona di Napoli nel video in fondo a questo articolo, tratto dal post di Instagram del rocker di Zocca.

Je so pazzo: il tributo a Pino Daniele Nel cuore della prima serata partenopea, Vasco si è preso un momento per ricordare un grande artista e un caro amico. Prima dell’ultima canzone, si è rivolto al pubblico con parole cariche di affetto: "Questa sera, prima dell'ultima canzone, vorrei salutare e ricordare un caro amico e un grande artista: Pino Daniele – ha detto il rocker di Zocca, raccogliendo l'ovazione del pubblico – voglio cantare una sua canzone, di quelle che avrei voluto scrivere io. Se volete mi aiuterete pure voi". Poi è partita Je so pazzo, e lo stadio è esploso in un coro collettivo che celebra la memoria del cantautore napoletano. Un momento di intensa commozione e connessione, che unisce Vasco alla città in un abbraccio musicale. Approfondimento Vasco Rossi, concerto a Napoli: faremo esplodere di gioia il Maradona

Complimenti e orgoglio partenopeo Durante il concerto, Vasco non ha mancato di omaggiare anche l’impresa sportiva del Napoli. Pur dichiarandosi interista, si è lasciato coinvolgere dalla passione del popolo azzurro per lo scudetto conquistato: "A Napoli, lo sappiamo che siete gente di passione! Stasera sono felice di essere in questo stadio, che è dei campioni d'Italia. Complimenti, complimentissimi!". Un tributo che ha fatto vibrare lo stadio ancora di più, confermando il feeling speciale tra il rocker e la città. Approfondimento Vasco Rossi, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Incontri speciali dietro le quinte Prima di salire sul palco, Vasco Rossi ha accolto nel suo camerino alcuni ospiti d’eccezione. Tra questi, due protagonisti del calcio italiano, Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’attore e regista Marco D’Amore. Un momento di convivialità che ha anticipato una serata intensa e carica di emozioni, dentro e fuori dal palco. Approfondimento Un Pino Daniele inedito è il grande protagonista del docufilm "Pino"

Un messaggio forte, tra rock e impegno Nel corso dello show, Vasco ha inserito anche momenti di riflessione e denuncia. Con Mi si escludeva, brano del 1996, tocca il tema dell’esclusione sociale, sottolineandone la drammatica attualità: “Questa canzone ha 30 anni ma non li dimostra”, ha affermato. E quando ha intonato Gli spari sopra, precisa con decisione: “Questa canzone è dedicata a tutti i farabutti che governano questo mondo”. Le sue parole, cariche di significato, hanno trovato eco in una platea eterogenea che va dai bambini piccoli agli adulti, dimostrando quanto la sua musica riesca a unire generazioni diverse. Approfondimento Vasco Rossi riceve le Chiavi della Città di Firenze

Vasco celebra Napoli anche sui social A fine serata, Vasco Rossi ha affidato a Instagram il suo entusiasmo e la sua riconoscenza per l’accoglienza ricevuta. Il post è un’esplosione di affetto: "Napoli cantate talmente bene che potrei anche non cantare. Però, voglio cantare anche io. Siete caldissimi, siete il pubblico più caldo che c’è Napoli… Gente di passione. Questa sera, son felice di essere in questo stadio campione d’Italia. Komplimentii kom…plimentissimi Napoli ci vediamo domani". Un messaggio che sintetizza l’energia di una serata da ricordare. Approfondimento Usano il suo volto per una truffa online, lo sfogo di Vasco Rossi