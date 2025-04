Usano il suo volto per una truffa online, lo sfogo di Vasco Rossi

Il rocker ha denunciato su Instagram lo sfruttamento del suo nome e della sua immagine per promuovere merchandising falso e investimenti online. Non è la prima volta che le celebrità sono coinvolte a loro insaputa in inganni di questo tipo, soprattutto grazie all'uso dell'intelligenza artificiale

“Usano la mia faccia e la mia voce, ma queste sono tutte truffe. L’unica difesa siete voi. Questo non sono io”. In un video Instagram, Vasco Rossi, seduto accanto al suo avvocato, ha allertato i follower sulla truffa della quale è stato vittima. Alcuni soggetti hanno infatti sfruttato il suo nome e il suo volto per promuovere maglie, scarpe e cappellini che, nelle parole dei truffatori, il rocker avrebbe firmato ma che, in realtà, non hanno nulla a che vedere con lui. Con lo stesso metodo, gli stessi soggetti hanno anche promosso investimenti online. “Fate attenzione alle truffe che vengono fatte usando la mia faccia e facendomi dire cose che non sono vere”, ha detto Vasco. “Non cadete nelle truffe, questa è un’altra pagina dove vendono materiali non miei. Noi facciamo denunce, querele, ma i truffatori si spostano subito su un altro indirizzo e la truffa continua. Non c’è alcuna difesa. E il nostro caro amico Zuckerberg intanto ci guadagna”.