Il campione di kickboxing è volato a Los Angeles per amore. Stanchi di fare la vita dei pendolari, i due hanno scelto la via della convivenza. Nella città californiana, Cimpeanu lavorerà come personal trainer

Dopo essere usciti allo scoperto, dopo aver raccontato il loro amore e aver vissuto parecchi mesi da pendolari, Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu sono andati a convivere. Dove? A Los Angeles, dove l'ex Velina risieda da diversi anni, e dove vive l'ex marito (padre di sua figlia Skyler Eva). Qui, Cimpeanu lavorerà come personal trainer . Tanto da aver lanciato via social un appello per chiunque voglia allenarsi con lui, o apprendere i segreti della boxe e del kickboxing.

Tuttavia, nel gennaio del 2023, il settimanale Chi che ha riferito i particolari di un'uscita della ex velina col campione di kickboxing in un noto ristorante del capoluogo meneghino , il Sant Ambroeus insieme a una coppia di amici. Al termine della serata.

Chi è Georgian Cimpeanu (ora con Elisabetta a Los Angeles)

Georgian Cimpeanu, classe 1993, è stato in un primo momento l'allenatore di Elisabetta Canalis. Per diverso tempo ha accompagnato l'ex velina in eventi legati alla kickboxing, e ha postato video dei loro allenamenti insieme. Poi, quel rapporto professionale si è trasformato in un rapporto d'amore.

Cimpeanu è nato in Romania ma vive in Italia fin da quando era giovanissimo. Cresciuto nella Capitale, il suo curriculum è di tutto rispetto: è stato una volta campione italiano di kickboxing e tre volte campione del mondo. Nel suo ambiente è noto come Iceman.

Da qualche settimana, si è trasferito a Los Angeles. Definitivamente. E, su TikTok, ha scherzato sul costo della vita nella città californiana. Cinquanta dollari per un taglio di capelli, dieci per due palline di gelato, otto per una baguette che "se non la mangi dopo due ore ci giochi a baseball". Si paga persino per ascoltare la radio, "quella con tanta musica".

"Avevo chiesto un taglio e mi sono ritrovato un buco. Vi prego, se siete un minimo bravi venite a lavorare qua. Non ne capiscono niente, guadagnereste milioni": questo l'appello, un po' scherzoso un po' no, lanciato agli hairstylist italiani. In un altro video, Elisabetta Canalis racconta di aver avviato tutte le pratiche per far diventare Georgian un cittadino americano a livello burocratico. Ha chiesto il Social Security Number, ha aperto un conto corrente e ha firmato un contratto telefonico.