Samuel dei Subsonica ha annunciato un nuovo album da solista

Dopo un periodo di intensa attività live e due anticipazioni discografiche, Samuel Romano – voce dei Subsonica – annuncia ufficialmente il suo ritorno sulla scena da solista con Maree, il nuovo disco che uscirà il 27 giugno 2025. Un progetto che rappresenta il terzo tassello della sua carriera solitaria e che, a detta dello stesso artista, ha una forte valenza autobiografica: “Non è solo un disco, è il racconto sincero di dove sono stato e di chi sono oggi”



Samuel dei Subsonica sta per tornare con un nuovo album da solista.



Si tratta di un viaggio tra suoni e identità, con un titolo evocativo che segna una nuova fase creativa.

Intitolato Maree, il nuovo lavoro di Samuel si inserisce in un percorso artistico avviato nel 2017 con Il codice della bellezza e proseguito quattro anni dopo con Brigata bianca. Questo nuovo album, pubblicato con l’etichetta Asian Fake – già protagonista del successo di progetti come quello dei Coma Cose – segna un’evoluzione significativa sia nella produzione che nell’approccio musicale dell’artista torinese.

Maree raccoglie l’eredità di due singoli già noti al pubblico, Sol dell’Avvenire e Mare nero, che hanno anticipato il tono e le atmosfere del disco, suggerendo una direzione sonora dove il clubbing incontra la scrittura d’autore.

Tra dancefloor e cantautorato: le radici sonore Nella descrizione che Samuel stesso fa di Maree, emerge il desiderio di un ritorno alle origini, a quella dimensione musicale che ha alimentato i primi passi della sua carriera: “Negli ultimi due anni ho suonato ovunque, ho ascoltato tantissima musica club. Ho lasciato da parte tutto il resto per tornare a casa, alla mia origine: il dancefloor”. Tuttavia, l’album non si limita a un solo genere o a una singola ispirazione: è un progetto che si muove tra il pop spinto, la canzone d’autore e i battiti della techno. “È un viaggio che chiude un ciclo e ne apre un altro, dove ogni suono è un’onda che riporta alle radici”, ha dichiarato l’artista, sottolineando la profondità personale ed emotiva che attraversa il disco. Approfondimento Subsonica in concerto a Milano, Samuel: "L'illusione dà sempre forza"

Dal disco al palco: le date del tour Samuel porterà i brani di Maree dal vivo in una serie di concerti estivi. Il 29 giugno si esibirà al Woodoo Festival di Cassano Magnago, in provincia di Varese, seguito dal live del 25 luglio al Diorama Festival di San Salvo, in provincia di Chieti. Il giorno successivo, 26 luglio, sarà protagonista al Polifonic nella Valle d’Itria (Bari), per poi chiudere il tour estivo il 29 agosto a Cogoleto, in provincia di Genova. Un calendario che mostra il legame diretto tra il disco e l’esperienza live, nella quale Samuel ha sempre saputo esprimere al meglio la sua energia creativa. Con Maree, il palco diventa il luogo ideale per restituire al pubblico l’onda lunga di un progetto che unisce introspezione, sperimentazione e radici musicali profonde. Approfondimento Subsonica, la band annuncia il Club Tour 2025