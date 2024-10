Subsonica, la band annuncia il Club Tour 2025

Approfondimenti

Da Jack White agli Abba, chi ha negato a Trump la propria musica. FOTO

Sono tanti i nomi della musica che hanno diffidato Donald Trump dall'usare i propri pezzi. Da Neil Young, che l'ha portato in tribunale per violazione del copyright delle sue canzoni che sono state usate senza permesso per la campagna elettorale, fino ai casi più recenti di Jack White e gli ABBA, ecco le star delle sette note che si vogliono discostare da Donald Trump

Jack White ha promesso di fare causa a Donald Trump dopo aver visto un video postato da Margo Martin, vicedirettrice delle relazioni pubbliche del candidato repubblicano, in cui l’ex presidente americano sale la scaletta di un aereo sulle note di Seven Nation Army dei White Stripes. "Oh… non pensateci nemmeno di usare la mia musica, fascisti", scrive White. "C’è in arrivo una causa dai miei avvocati per questo (da aggiungere alle altre 5000). Buona giornata e buon lavoro, Margo Martin", queste le parole del musicista