Gli Aerosmith hanno iniziato a richiamare il presidente Usa già dal 2015 quando Steven Tyler aveva sentito la sua "Dream On" durante i comizi per le presidenziali. Nel 2018, al terzo ammonimento, il leader della band ha deciso di rivolgersi ai suoi legali e in un tweet ha spiegato: "La mia musica è per cause, non per campagne politiche"

I Linkin Park bloccano post della campagna di Trump su Twitter con la canzone 'In The End'