Foo Fighters, l'esibizione al Saturday Night Live. VIDEO

Il 28 ottobre i Foo Fighters sono tornati sul palco della 49ª edizione del Saturday Night Live come ospiti musicali per la prima volta dopo la scomparsa del batterista Taylor Hawkins, avvenuta il 25 marzo 2022. La rock band ha eseguito live i due brani Rescued e The Glass, tratti dall’undicesimo album in studio But Here We Are, la prima produzione dopo la morte di Hawkins e dove il frontman Dave Grohl ha registrato le tracce di batteria. Ha arricchito la performance della seconda canzone la cantautrice statunitense H.E.R., che ha contribuito con voce e chitarra. I Foo Fighters hanno così fatto ritorno allo storico show della televisione statunitense dopo l’ultima apparizione datata novembre 2020, durante la quale avevano annunciato l’uscita del decimo album in studio Medicine at Midnight. Il gruppo aveva poi previsto una nuova partecipazione nel maggio 2023, ma l’episodio del programma aveva subito una cancellazione a causa dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood.