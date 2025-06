Audecon, cinema senza barriere per persone con disabilità sensoriali

Istituzioni, il mondo dell’audiovisivo e le associazioni per le persone con disabilità della vista e dell’udito si incontrano per discutere il presente e il futuro dell’accessibilità nel convegno “ACCESSIBILITÀ DEL CINEMA E TAX CREDIT – OPPORTUNITÀ, OBBLIGHI, STRUMENTI”. Aperto al pubblico e gratuito

I vantaggi economici e l’impatto sociale e culturale di un cinema accessibile per le persone con disabilità della vista e dell’udito sono i temi al centro del convegno “ACCESSIBILITÀ DEL CINEMA E TAX CREDIT – OPPORTUNITÀ, OBBLIGHI, STRUMENTI” organizzato da AUDECON - Osservatorio su Inclusione e Accessibilità Audiovisiva, che si terrà giovedì 19 giugno dalle ore 10.00 alle 13.00 a Roma (Sala Cinema Anica).

Un appuntamento gratuito, aperto a tutti, in cui il mondo del cinema, rappresentanti del mondo della disabilità sensoriale, istituzioni ed esperti del settore, si confronteranno sulle prospettive offerte da un quadro legislativo sempre più attento alle istanze degli spettatori con disabilità sensoriali, nella convinzione comune che rendere fruibili film e serie TV alle persone cieche, ipovedenti, sorde e ipoudenti sia un tema di civiltà e inclusione, ma anche di opportunità di sviluppo economico per il settore e di empowerment per l’intera società.