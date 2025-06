La casa dei misteri, cosa sapere sulla miniserie thriller francese

Isabelle, chirurga, e Richard, scrittore e docente universitario, vivono isolati in una sontuosa villa ai margini di un bosco. Una serata tranquilla viene brutalmente interrotta da un’intrusione: un misterioso aggressore mascherato fa irruzione, li immobilizza e, durante la colluttazione, viene ucciso. Questa la trama della miniserie La casa dei misteri che, cominciata domenica 15 giugno, si concluderà (su Rai 2), lunedì 16.

La trama

Isabelle Deloye è una chirurga di successo, Richard uno scrittore. I due vivono in una villa isolata, ai margini del bosco. Quando una notte un uomo mascherato fa irruzione nella loro abitazioni, la coppia reagisce. E, cercando di salvarsi, uccide l'uomo. Che si scopre essere un ex studente di Richard. Così, scelgono di nascondere il cadavere, dando il via a una serie di eventi misteriosi e oscuri. Nulla è come sembra, e nessuno è come appare: Richard è un intellettuale che nasconde segreti, Isabelle una figura difficile da decifrare. Intanto, nella casa nel bosco, arrivano Yasmin e Bilal. E non è un caso.

Mano mano che la narrazione procede, ci si chiede se Isabelle sia vittima o carnefice. Non solo: la serie gioca anche sulla percezione: gli stessi eventi vengono mostrati da punti di vista diversi, mettendo in discussione la verità e la veridicità dei personaggi.

Il perché del titolo? La villa è protagonista: un labirinto con stanze segrete, laboratori chirurgici e simboli del passato nascosto dei Deloye.