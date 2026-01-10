Can Yaman arrestato in Turchia in un'indagine anti droga

L'attore interprete della nuova serie di Sandokan, particolarmente popolare in Italia, è stato portato all'Istituto di medicina forense per svolgere dei test

Can Yaman, attore turco molto popolare in Italia, interprete della nuova serie tv su Sandokan, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti che coinvolge diversi personaggi famosi e giornalisti di Istanbul. La notizia, riportata dai media turchi, è arrivata nella tarda mattinata del 10 gennaio. L'indagine riguarda le accuse di "possesso di droghe o stimolanti per uso personale", "agevolazione dell'uso di droghe" e "incoraggiamento di una persona alla prostituzione, facilitazione di tale pratica o mediazione o fornitura di un luogo per la prostituzione".

Gli arresti e i test Secondo quanto si apprende, Yaman è stato arrestato insieme ad altre sei persone, tra cui la collega attrice Selen Görgüzel. I due attori e le altre persone arrestate con loro sono stati portati all’Istituto di medicina forense per essere sottoposti alle analisi del sangue. Gli arresti arrivano nell’ambito di blitz che nella notte tra il 9 e il 10 gennaio hanno colpito nove night club di Instabul, portando all’arresto di diversi spacciatori e dei gestori e proprietari dei locali stessi, all’interno dei quali sarebbe avvenuto il traffico delle sostanze stupefacenti trovate nel corso dei raid.

Oltre 20 arresti nelle scorse settimane Si tratta di un’operazione di polizia guidata dall'ufficio del procuratore pubblico capo del dipartimento per le indagini sul contrabbando, narcotici e crimini ecominici che prosegue da diverse settimane e che ha già portato all’arresto di oltre 20 personaggi noti in Turchia.