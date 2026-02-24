Can Yaman, co-conduttore della prima serata di Sanremo 2026: è la sua prima volta. FOTO
L'attore turco dimostra che il suo talento va oltre il ruolo di Sandokan: la prima serata della kermesse lo vede al fianco di Conti e Pausini. Nato nel 1989 a Istanbul, raggiunge il successo con serie come “Bitter Sweet - Ingredienti d'amore” e "DayDreamer - Le ali del sogno”. Nel 2021 fonda l'associazione Can Yaman for Children ETS a supporto di attività e ricerca scientifica per bambini e adolescenti malati. Fra le sue relazioni, quelle con Diletta Leotta e la dj Sara Bluma. Ripercorriamo la sua carriera