Turkish actor Can Yaman arrives for the premiere of 'Il signore delle formiche' during the 79th Venice Film Festival in Venice, Italy, 06 September 2022. The movie is presented in official competition 'Venezia 79' at the festival running from 31 August to 10 September 2022. ANSA/ETTORE FERRARI

Can Yaman, co-conduttore della prima serata di Sanremo 2026: è la sua prima volta. FOTO

Spettacolo fotogallery
17 foto
©Ansa

L'attore turco dimostra che il suo talento va oltre il ruolo di Sandokan: la prima serata della kermesse lo vede al fianco di Conti e Pausini. Nato nel 1989 a Istanbul, raggiunge il successo con serie come “Bitter Sweet - Ingredienti d'amore” e "DayDreamer - Le ali del sogno”. Nel 2021 fonda l'associazione Can Yaman for Children ETS a supporto di attività e ricerca scientifica per bambini e adolescenti malati. Fra le sue relazioni, quelle con Diletta Leotta e la dj Sara Bluma. Ripercorriamo la sua carriera

    Sanremo 2026 in diretta: scaletta, arrivi dei cantanti e ultime news

    live Musica

    Il grande giorno è arrivato: oggi, martedì 24 febbraio 2026, inizia la kermesse canora più...

    FantaSanremo fino a quando iscriversi: proroga e regolamento

    Musica

    Sono state pubblicate anche le quotazioni dei trenta artisti che si esibiranno sul palco del...

    Scream 7, esce il nuovo film della saga horror: cosa sappiamo

    Cinema

    Grandi ritorni per il settimo capitolo del franchise sul killer Ghostface, al cinema dal 25...