Roma Film Music Festival, torna la rassegna di grandi colonne sonore: il programmaCinema
La Capitale ospita nuovamente la manifestazione internazionale che celebra l’arte della musica da cinema. Da oggi, 16 marzo 2026, al 22 marzo, la città diventerà il palcoscenico di concerti, incontri e approfondimenti dedicati ai compositori e alle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema, con eventi distribuiti tra l’Auditorium della Conciliazione e i luoghi simbolo della creazione musicale per film: i Forum Studios e il Forum Theatre, fondati da giganti come Morricone, Piccioni, Trovajoli e Bacalov
Roma si prepara a ospitare nuovamente il Roma Film Music Festival, la manifestazione internazionale che celebra l’arte della musica da cinema con una rassegna delle migliori colonne sonore. Da oggi, 16 marzo 2026, al 22 marzo, la città diventerà il palcoscenico di concerti, incontri e approfondimenti dedicati ai compositori e alle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema, con eventi distribuiti tra l’Auditorium della Conciliazione e i luoghi simbolo della creazione musicale per film: i Forum Studios e il Forum Theatre, fondati da giganti come Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli e Luis Bacalov.
Il cuore di questa edizione è il centenario di Piero Umiliani, con jazz e cinema in primo piano. il tributo a Umiliani, pioniere del jazz italiano e autore di oltre 150 colonne sonore, tra cui I soliti ignoti di Mario Monicelli e l’indimenticabile Mah Nà Mah Nà. L’apertura del festival, il 16 marzo alle 20,30, sarà affidata al concerto Umiliani Jazz Night con Gegè Munari & Friends, guidato da Gegè Munari, storico batterista di Umiliani e di Ennio Morricone. All’età di 92 anni, Munari porterà sul palco la sua energia travolgente, accompagnato da ospiti speciali e a sorpresa, in un omaggio al compositore che fonde memoria e vitalità.
Il 17 marzo sarà interamente dedicato alla Mostra immersiva Piero Umiliani 100th anniversary, con listening session in vinile e la partecipazione di ospiti d’eccezione. Il 18 marzo alle 21 il Forum Theatre ospiterà il concerto dei Calibro 35, che proporranno una serata interamente dedicata al repertorio di Umiliani, sottolineando l’influenza del compositore sulla scena internazionale.
Randy Kerber in Italia: il pianista delle colonne sonore iconiche
Il 19 marzo segna il debutto italiano di Randy Kerber, pianista di fama mondiale che ha collaborato con John Williams e firmato l’esecuzione originale di musiche come Harry Potter, Titanic, La La Land e Forrest Gump.
Al Forum Theatre, Kerber presenterà in prima mondiale The Piano in Hollywood – A Night with Randy Kerber, un concerto immersivo che celebra la grande tradizione hollywoodiana della musica da film.
Star Wars – Il ritorno dello Jedi in concerto: il gran finale
L’evento più atteso chiuderà il festival all’Auditorium della Conciliazione con "Star Wars: Episode VI – Il ritorno dello Jedi in concert". L’intero film sarà proiettato in alta definizione sul grande schermo, mentre l’Orchestra Italiana del Cinema, nella sua formazione completa di 80 elementi, eseguirà dal vivo la colonna sonora, sincronizzata perfettamente con le immagini, sotto la direzione di Ernst Van Tiel.
Le repliche previste sono il 21 marzo alle 21 e il 22 marzo alle 15 e alle 19,30. Il cineconcerto sarà poi replicato a Milano al Teatro Lirico Giorgio Gaber il 2 e 3 maggio, con la direzione di Benjiamin Pope, in occasione dello Star Wars Day.
Approfondimento
Il suono delle immagini, il libro su Trent Reznor e Atticus Ross
Film Music Talks: dietro le quinte della musica da cinema
Anche quest’anno il festival propone i Film Music Talks, curati da Massimo Privitera e Marco Patrignani, incontri gratuiti che offrono approfondimenti sul lavoro dei compositori e un dialogo diretto tra industria musicale e formazione (la partecipazione richiede prenotazione tramite il sito ufficiale).
Marco Patrignani, ideatore e fondatore del festival, presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema e patron dei Forum Studios, commenta: “Con questa edizione vogliamo unire memoria e dimensione internazionale. Il centenario di Piero Umiliani rappresenta le nostre radici culturali, mentre 'Star Wars in Concerto' sprigiona tutta la potenza della formula film con orchestra dal vivo, capace di incantare e travolgere gli spettatori di ogni età. Un festival che mette al centro la grande musica del cinema come patrimonio culturale condiviso, tra memoria, ricerca e spettacolo”.
Approfondimento
L'Elvis Presley di Baz Luhrmann poggia su una colonna sonora maestosa
Programma principale della settimana
Il festival prende il via il 16 marzo con Paolo Vivaldi ai Forum Studios, che guida il pubblico in un viaggio attraverso Il suono dell’immagine, esplorando il legame tra musica e cinema. La serata si anima con Umiliani Jazz Night: il Gegè Munari Quintet, accompagnato da ospiti speciali, celebra l’eredità di Piero Umiliani attraverso ritmi jazz e improvvisazioni che richiamano le sue colonne sonore storiche.
Il 17 marzo è interamente dedicato al compositore: la giornata inizia con la presentazione del libro La sinfonia delle emozioni, con Massimo Privitera e Daniela Bocconi, seguita da un incontro ravvicinato con Umiliani, condotto da Alessandra ed Elisabetta Umiliani, Claudio Fuiano e la partecipazione straordinaria di Joan Thiele. Successivamente, il pubblico può vivere esperienze sonore innovative con Jolly Mare e Suoni dal futuro, accompagnate da una listening session curata da DJ Frankie 45, per immergersi completamente nel mondo musicale del maestro.
Il 18 marzo offre un respiro internazionale grazie a Randy Kerber e Robert Townson con Inside the Score, incontro che approfondisce la grande tradizione hollywoodiana della musica da film. La serata è riservata a The Italian Groove: Umiliani & Calibro 35, che propone un concerto speciale culminante nello spettacolo Calibro 35 – Umiliani 100th.
Il 19 marzo è una giornata intensa di talk professionali ai Forum Studios: si discutono il ruolo autoriale del compositore nell’opera filmica, confronti europei tra direttori di festival di Roma, Tenerife e Cracovia e il dialogo sulle tre anime di un film – regia, montaggio e musica – con Fabio Massimo Capogrosso, Francesca Calvelli e Gianluca Jodice. Viene anche presentato il libro Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre, con Marco Morricone e Valerio Cappelli. La serata vede poi il debutto italiano di Randy Kerber al Forum Theatre con il concerto immersivo The Piano in Hollywood – an evening with Randy Kerber, offrendo un’esperienza unica di musica dal vivo e cinema.
Il festival culmina il 21 e 22 marzo con Star Wars – Il ritorno dello Jedi in concert all’Auditorium della Conciliazione: il film viene proiettato integralmente in alta definizione mentre l’Orchestra Italiana del Cinema, composta da oltre ottanta musicisti, esegue la colonna sonora dal vivo, sincronizzandosi perfettamente con le immagini. Le repliche sono previste il 21 marzo alle 21 e il 22 marzo alle 15 e alle 19,30, mentre lo stesso cineconcerto raggiunge Milano il 2 e 3 maggio al Teatro Lirico Giorgio Gaber, in occasione dello Star Wars Day, prolungando l’emozione del festival anche al di fuori della capitale.
Approfondimento
Star Wars Celebration 2025, gli annunci della prima giornata
Credits: Webphoto
Le colonne sonore più famose degli anni '80, da Top Gun a Flashdance
Da Top Gun con Tom Cruise a Purple Rain con Prince passando per Dirty Dancing - Balli proibiti con protagonisti Patrick Swayze e Jennifer Grey. Il magazine Variety ha stilato una lista delle venticinque colonne sonore più celebri del cinema