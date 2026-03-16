La Capitale ospita nuovamente la manifestazione internazionale che celebra l’arte della musica da cinema. Da oggi, 16 marzo 2026, al 22 marzo, la città diventerà il palcoscenico di concerti, incontri e approfondimenti dedicati ai compositori e alle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema, con eventi distribuiti tra l’Auditorium della Conciliazione e i luoghi simbolo della creazione musicale per film: i Forum Studios e il Forum Theatre, fondati da giganti come Morricone, Piccioni, Trovajoli e Bacalov

Roma si prepara a ospitare nuovamente il Roma Film Music Festival, la manifestazione internazionale che celebra l’arte della musica da cinema con una rassegna delle migliori colonne sonore. Da oggi, 16 marzo 2026, al 22 marzo, la città diventerà il palcoscenico di concerti, incontri e approfondimenti dedicati ai compositori e alle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema, con eventi distribuiti tra l’Auditorium della Conciliazione e i luoghi simbolo della creazione musicale per film: i Forum Studios e il Forum Theatre, fondati da giganti come Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli e Luis Bacalov.

Il cuore di questa edizione è il centenario di Piero Umiliani, con jazz e cinema in primo piano. il tributo a Umiliani, pioniere del jazz italiano e autore di oltre 150 colonne sonore, tra cui I soliti ignoti di Mario Monicelli e l’indimenticabile Mah Nà Mah Nà. L’apertura del festival, il 16 marzo alle 20,30, sarà affidata al concerto Umiliani Jazz Night con Gegè Munari & Friends, guidato da Gegè Munari, storico batterista di Umiliani e di Ennio Morricone. All’età di 92 anni, Munari porterà sul palco la sua energia travolgente, accompagnato da ospiti speciali e a sorpresa, in un omaggio al compositore che fonde memoria e vitalità.

Il 17 marzo sarà interamente dedicato alla Mostra immersiva Piero Umiliani 100th anniversary, con listening session in vinile e la partecipazione di ospiti d’eccezione. Il 18 marzo alle 21 il Forum Theatre ospiterà il concerto dei Calibro 35, che proporranno una serata interamente dedicata al repertorio di Umiliani, sottolineando l’influenza del compositore sulla scena internazionale.