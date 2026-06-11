Robbie Williams, la possibile scaletta del concerto al Firenze Rocks

Sabato 13 giugno Robbie Williams sarà il grande protagonista del Firenze Rocks. Nel corso degli anni il cantautore ha lanciato album di enorme successo, ricordiamo Swing When You're Winning, Escapology e Reality Killed the Video Star
Robbie Williams sarà l’headliner della seconda giornata dell’edizione 2026 del Firenze Rocks. Sul palco anche KT Tunstall. Apertura porte fissata alle ore 15.00. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore britannico: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
robbie williams a firenze, la possibile scaletta
Sabato 13 giugno Robbie Williams sarà il grande protagonista del Firenze Rocks. La pagina Instagram del festival ha diffuso i dettagli della lunga giornata musicale in programma alla Visarno Arena. Stando a quanto comunicato, l’apertura porte avverrà alle ore 15.00. Tre artisti precederanno il cantautore britannico. Questi gli orari:
- 16.45 - 17.15, Ejent
- 18.00 - 19.00, Mystery Jets
- 19.45 - 20.45, KT Tunstall
- 21.30, Robbie Williams
Al momento Robbie Williams non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 4 febbraio al concerto di Glasgow:
- Lazy Days
- Life Thru a Lens
- Ego a Go Go
- Angels
- South of the Border
- Old Before I Die
- One of God’s Better People
- Let Me Entertain You
- Killing Me
- Clean
- Baby Girl Window
- Hello, Sir
- Rocket
- Spies
- Pretty Face
- Bite Your Tongue
- Cocky
- All My Life
- Human
- Morrissey
- You
- It’s Ok Until The Drugs Stop Working
- Selfish Disco
Approfondimento
Robbie Williams torna a sorpresa con il nuovo album Britpop
Dall’affermazione con i Take That al successo da solista, Robbie Williams è tra gli artisti britannici più acclamati e popolari a livello internazionale. Nel corso degli anni il cantautore (FOTO) ha lanciato album di enorme successo, ricordiamo Swing When You're Winning, Escapology e Reality Killed the Video Star. Inoltre, Robbie Williams vanta due candidature alla 45esima edizione dei Grammy Awards: Best Music Video e Best Music Film. Nel gennaio di quest’anno il cantante ha lanciato il suo ultimo album Britpop, arrivato al primo posto della classifica settimanale dei dischi più venduti nel Regno Unito. All’interno anche i singoli Rocket e Human.
Approfondimento
Firenze Rocks 2026, annunciati gli headliner
©Getty
I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny
Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano