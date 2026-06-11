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Robbie Williams, la possibile scaletta del concerto al Firenze Rocks

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Sabato 13 giugno Robbie Williams sarà il grande protagonista del Firenze Rocks. Nel corso degli anni il cantautore ha lanciato album di enorme successo, ricordiamo Swing When You're Winning, Escapology e Reality Killed the Video Star

Robbie Williams sarà l’headliner della seconda giornata dell’edizione 2026 del Firenze Rocks. Sul palco anche KT Tunstall. Apertura porte fissata alle ore 15.00. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore britannico: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

robbie williams a firenze, la possibile scaletta

Sabato 13 giugno Robbie Williams sarà il grande protagonista del Firenze Rocks. La pagina Instagram del festival ha diffuso i dettagli della lunga giornata musicale in programma alla Visarno Arena. Stando a quanto comunicato, l’apertura porte avverrà alle ore 15.00. Tre artisti precederanno il cantautore britannico. Questi gli orari:

  • 16.45 - 17.15, Ejent
  • 18.00 - 19.00, Mystery Jets
  • 19.45 - 20.45, KT Tunstall
  • 21.30, Robbie Williams

Al momento Robbie Williams non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 4 febbraio al concerto di Glasgow:

  • Lazy Days
  • Life Thru a Lens
  • Ego a Go Go
  • Angels
  • South of the Border
  • Old Before I Die
  • One of God’s Better People
  • Let Me Entertain You
  • Killing Me
  • Clean
  • Baby Girl Window
  • Hello, Sir
  • Rocket
  • Spies
  • Pretty Face
  • Bite Your Tongue
  • Cocky
  • All My Life
  • Human
  • Morrissey
  • You
  • It’s Ok Until The Drugs Stop Working
  • Selfish Disco

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