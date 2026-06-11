Robbie Williams, la possibile scaletta del concerto al Firenze Rocks

Sabato 13 giugno Robbie Williams sarà il grande protagonista del Firenze Rocks. Nel corso degli anni il cantautore ha lanciato album di enorme successo, ricordiamo Swing When You're Winning, Escapology e Reality Killed the Video Star

Sabato 13 giugno Robbie Williams sarà il grande protagonista del Firenze Rocks. La pagina Instagram del festival ha diffuso i dettagli della lunga giornata musicale in programma alla Visarno Arena . Stando a quanto comunicato, l’apertura porte avverrà alle ore 15.00. Tre artisti precederanno il cantautore britannico. Questi gli orari:

Dall’affermazione con i Take That al successo da solista, Robbie Williams è tra gli artisti britannici più acclamati e popolari a livello internazionale. Nel corso degli anni il cantautore (FOTO) ha lanciato album di enorme successo, ricordiamo Swing When You're Winning, Escapology e Reality Killed the Video Star. Inoltre, Robbie Williams vanta due candidature alla 45esima edizione dei Grammy Awards: Best Music Video e Best Music Film. Nel gennaio di quest’anno il cantante ha lanciato il suo ultimo album Britpop, arrivato al primo posto della classifica settimanale dei dischi più venduti nel Regno Unito. All’interno anche i singoli Rocket e Human.