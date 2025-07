Robbie Williams torna al Britpop: il nuovo album esce il 10 ottobre

Dopo il film, la serie Netflix, la colonna sonora da record e un tour sold out (e che ha toccato anche l'Italia), Robbie Williams è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Il 10 ottobre 2025 uscirà Britpop, il nuovo album di inediti, già disponibile in pre-order sullo store ufficiale. L’annuncio è stato accompagnato oggi dal lancio del nuovo singolo Spies, disponibile in streaming e in radio a partire da venerdì 25 luglio. Con Britpop, Robbie Williams torna sonoramente e visivamente agli anni ’90, quelli del boom britpop e del suo debutto da solista dopo l’uscita dai Take That. “Volevo fare il disco che avrei voluto pubblicare nel ’95”, ha dichiarato. “Era l’epoca d’oro del britpop e della musica inglese. Stavolta ci sono più chitarre, più energia e un approccio più diretto”. Il disco, disponibile in CD, deluxe, musicassetta, digitale e in bundle autografati per un periodo limitato, è una dichiarazione d’identità: “C’è un po’ di ‘Brit’ e sicuramente anche un po’ di ‘pop’”, ha aggiunto Robbie. La copertina è firmata da Kate Oleska e raffigura un dipinto tratto da una foto del 1995 di Mick Hutson, in cui Robbie indossava la celebre tuta rossa del Glastonbury Festival: un omaggio visivo all’estetica britpop di quegli anni.