Robbie Williams: "Hanno fatto un biopic su di me, ma non sono morto"

Approfondimenti

Robbie Williams, dai Take That a oggi: i 50 anni di un’icona del pop

Nato il 13 febbraio 1974, a soli 16 anni diventa il membro più giovane della boyband guidata da Gary Barlow. Poi la rottura con il gruppo e la successiva riappacificazione, l’incredibile carriera da solista e i momenti bui segnati da depressione e dipendenze. E ancora la passione per il calcio, l’interesse per gli Ufo e l’amore per la moglie Ayda Field e i loro quattro figli

Taglia il traguardo del mezzo secolo Robbie Williams: la star del pop britannico, nata il 13 febbraio 1974, compie 50 anni contandone 34 di carriera. È infatti il 1990 quando il cantautore diventa il membro più giovane dei Take That, indimenticabile boyband che diventa in breve tempo uno dei gruppi di maggior successo degli anni Novanta

Nonostante il frontman dei Take That sia Gary Barlow, Williams è la voce principale di brani di grande successo come Could It Be Magic, I Found Heaven ed Everything Changes. Tuttavia dopo qualche anno i rapporti si incrinano e il cantante inizia ad abusare di alcol e droghe, tanto da rischiare l'overdose prima dell'esibizione del gruppo agli MTV Europe Music Awards 1994 di Berlino