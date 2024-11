Better Man, il trailer del biopic su Robbie Williams

Il cantante diventa uno scimpanzé nel biopic in arrivo al cinema l'1 gennaio. " Non vedo me stesso come mi vedono gli altri. A dire il vero sono sempre stato meno evoluto", ha spiegato Williams, spiegando il perché di quella scelta inusuale

Better Man, il biopic sulla vita e la carriera di Robbie Williams, ha già fatto impazzire i fan. Il motivo? Nel film musicale, non si vede l'attore in carne ossa ma uno scimpanzé creato in CGI. Il risultato è impressionante, come mostra il trailer italiano diffuso nelle scorse ore.

"So cosa state pensando. Cosa c'entra la scimmia? Io sono Robbie Williams. Sono una delle più grandi pop star del mondo. Ma mi sono sempre visto un po' meno evoluto", racconta Williams nel trailer.

La pellicola uscirà al cinema l'1 gennaio, e l'attesa è già alle stelle.

Cosa sappiamo su Better Man

A prima vista, Better Man sembra essere come qualsiasi altro film biografico musicale su una superstar. Tuttavia, al posto di Robbie Williams, c'è una controfigura scimmiesca in stile Il pianeta delle scimmie.

Presentato in anteprima mondiale nella sezione Gala del Toronto Film Festival, il film è scritto e diretto da Michal Gracey (The Greatest Showman). La sceneggiatura è di Oliver Cole e Simon Gleeson, mentre tra i produttori esecutivi c’è lo stesso Robbie Williams.

Di cosa parla Better Man? Di Robbie Williams, a tutto tondo. Del suo esordio straordinario con i Take That, della carriera solista con oltre 80 milioni di dischi venduti nel mondo, ma anche delle sue fragilità, dei suoi alti a cui son sempre seguiti bassi.

Lo scimpanzé che lo impersona è il simbolo della sua complessità, delle sue contraddizioni, di quel talento e quel carisma che non sempre hanno saputo vincere sulle difficoltà.