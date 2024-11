Robbie Williams in concerto a Trieste, unica italiana del 2025

In Italia una sola data a luglio 2025

Per i fan di Robbie Williams questa sarà una settimana importante.

Con l'annuncio delle date del tour 2025 inizia il conto alla rovescia per gli appuntamenti live col cantante, icona mondiale del pop britannico, che sarà impegnato sui palchi d'Europa e del Regno Unito per tutta l'estate, dalla fine di maggio alla seconda metà di settembre.

L'inizio del tour “Robbie Williams Live 2025”, infatti, è fissato per il 31 maggio prossimo, ad Edimburgo, al Murrayfield Stadium.

Da lì inizierà una grande stagione ricca di musica dal vivo, con concerti che toccheranno le principali città e capitali d'Europa, da Parigi a Berlino, a Vienna, ad Amsterdam, a Barcellona, un lungo viaggio da Overst ad Est fino a Praga, Cracovia, Riga e Kaunas.

In Italia il cantante ex Take That arriverà nel cuore dell'estate, giovedì 17 luglio.

I riflettori si accenderanno per lui allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, una tappa i cui biglietti saranno messi in vendita dalle ore 11 di venerdì 15 novembre.

Questa settimana, però, apre anche il pre-order della della colonna sonora di Better Man, film biografico musicale dell'artista, al cinema dal 1° gennaio 2025.

Per chi parteciperà all'appuntamento, ci sarà l'accesso alla prevendita dei biglietti per il tour a partire da mercoledì 13 novembre (per le date nel Regno Unito) e da giovedì 14 novembre (per le date in Europa).

La vendita generale partirà per tutti il 15 novembre dalle ore 11 sui canali ufficiali, ovvero, ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.