under:tones, un live show a Lerici per presentare il disco Encounters

La band che unisce tre personalità d’eccellenza della scena musicale internazionale presenta un album che esplora l’incontro tra mondi sonori diversi, in una narrazione musicale intima e cinematografica. Sul palco Alex Neri, autentico pioniere dell’elettronica italiana, Matteo Zarcone, polistrumentista e produttore italiano attivo da anni tra Europa e Stati Uniti e Sonny Reeves, frontman britannico dalla voce magnetica

Un viaggio cinematografico attraverso un mondo nuovo e cosmopolita, una mappa sonora che collega storie, culture ed emozioni, attraversando confini e generazioni. Potrebbe essere sintetizzato così Encounters: il nuovo capitolo del viaggio sonoro di under:tones, il progetto di musica elettronica nato dalla sinergia creativa degli artisti italiani Alex Neri e Matteo Zarcone. Scritto e registrato tra Los Angeles, Londra e Firenze, Encounters si avvale della voce ipnotica di Sonny Reeves ed esce per Through the Void Records. Il 6 luglio alle 21.30, a Lerici, in occasione dei 100 anni del Palio del Golfo, il disco sarà presentato dal vivo in anteprima mondiale: un'occasione imperdibile, dal momento che uscirà soltanto nel 2026.

Encounters dal vivo Un lavoro visionario che esplora l’incontro tra mondi sonori diversi, in una narrazione musicale intima e cinematografica. La performance dal vivo è un’esperienza immersiva che fonde elettronica d’avanguardia, influenze pop, punk e rock, con un approccio ibrido tra DJ set e live set. Il tutto è arricchito da un visual show sincronizzato in tempo reale con la musica, in cui le immagini – create a partire dai suoni stessi – danno forma visiva al viaggio sonoro sul palco. Uno show pensato per essere ascoltato, vissuto e danzato.

I membri di under:tones under:tones unisce tre personalità d’eccellenza della scena musicale internazionale: Alex Neri, autentico pioniere dell’elettronica italiana e figura di riferimento che ha influenzato profondamente il suono della musica elettronica degli ultimi trent’anni; Matteo Zarcone, polistrumentista e produttore italiano attivo da anni tra Europa e Stati Uniti; e Sonny Reeves, frontman britannico dalla voce magnetica, con una lunga esperienza di collaborazioni internazionali.