Non solo Bezos e Sanchez, i vip che si sono sposati a Venezia. FOTO

1/14 ©Getty

Jeff Bezos e Lauren Sanchez contano i giorni per le loro nozze a Venezia, un matrimonio che durerà tre giorni, dal 24 al 26 giugno, un evento che porterà in Italia circa 250 selezionatissimi invitati dal costo stimato tra 10 e 30 milioni di dollari. In foto la futura signora Bezos indossa l'abito bianco mentre il suo promesso sposo indossa lo smoking ma gli outfit non sono un'anteprima di quelli nuziali. Qui i due erano al party di Vanity Fair post Oscar 2025

Jeff Bezos e Lauren Sanchez presto sposi, cosa sapere sul matrimonio a Venezia