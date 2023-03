1/15 @Ufficio Stampa

Con le sue nozze in Emilia Romagna, Laura Pausini ha dato ufficialmente il via alla wedding season 2023, una stagione che ha già fornito spunti alle future spose in cerca di ispirazioni per l'abito bianco. La cantante di Solarolo ha optato per un abito a sirena, dalle linee minimal cui ha aggiunto un blazer con revers a scialle. Lo stile è rétro (vedi gli accessori: i guanti in pizzo, i gioielli in perle, il bouquet piccolo) ma anche contemporaneo, grazie al tocco maschile della giacca

Matrimonio Laura Pausini, i dettagli dell'abito da sposa