Ecco una miscellanea di vestiti che le dive di ieri e di oggi hanno scelto per coronare il giorno del fatidico sì. Dagli abiti più recenti, come quelli indossati da Federica Pellegrini e Jennifer Lopez in questi giorni, fino a quelli scelti da Liz Taylor e Audrey Hepburn scopriamo le tendenze del presente e del passato