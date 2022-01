6/10

Andrea Celentano e Raffaella Giudice si sposeranno nel 2022. La proposta è avvenuta lo scorso 23 luglio: "Dieci anni di noi e milioni di volte Si, Ja, Yes, Oui…23 Luglio 2021 non dimenticherò mai questa serata, mi hai regalato un sogno, una sorpresa che giuro, non mi aspettavo, almeno non adesso, ma tu come al solito sai stupirmi sempre positivamente”, ha detto lei con grande emozione. Foto dal profilo ufficiale di Instagram dei diretti interessati



