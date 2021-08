Vittorio Garrone, chi è il compagno di Antonella Clerici

Secondo alcune indiscrezioni, pare che la coppia abbia deciso di pronunciare il fatidico sì dopo tanti anni di relazione. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul partner che forse potrebbe diventare marito della conduttrice televisiva. Suo compagno di vita dal 2016, per il famoso imprenditore italiano è stato un vero e proprio colpo di fulmine. E il Cupido che ha scoccato il dardo d'amore è stata la dietologa di entrambi, che ha organizzato un incontro tra i due

Condividi:

Alcune indiscrezioni vorrebbero Antonella Clerici e il suo compagno di vecchia data, Vittorio Garrone, prossimi all'altare. Dopo tanti anni di relazione (i due si frequentano ufficialmente dal 2016) sembrerebbe arrivato il momento del fatidico sì, benché per ora si tratti solamente di rumors.

Le voci sono state riportate da NuovoTv, secondo cui la conduttrice di Rai 1 e il suo compagno sarebbero volati in Normandia per una fuga romantica durante la quale lui le avrebbe fatto la proposta. Tra Deauville e Utah Beach - sempre secondo le voci indiscrete - Vittorio Garrone avrebbe chiesto ad Antonella Clerici di diventare finalmente sua moglie. Diciamo finalmente perché è da 5 anni (dall'inizio ufficiale della relazione con lui insomma) che i fan della conduttrice sperano di sentire il profumo di fiori d'arancio per la propria beniamina.



Sempre che Antonella abbia accettato la proposta di matrimonio, le nozze non dovrebbero però tenersi prima della primavera 2022, ossia prima della fine delle riprese del programma di cucina da lei attualmente condotto.

Famiglia allargata

approfondimento Sanremo 2020, 4 curiosità su Antonella Clerici L'arrivo di Vittorio Garrone nella vita di Antonella Clerici ha trasformato la sua famiglia in una meravigliosa famiglia allargata. Lui è legatissimo a Maelle, la figlia della conduttrice, e lei a sua volta è molto affezionata ai tre figli che il compagno ha avuto dalla sua ex moglie e li avrebbe accolti a braccia aperte.



Grazie alla presenza di Vittorio Garrone al proprio fianco, la conduttrice di Legnano è riuscita ad affrontare la crisi professionale vissuta prima di tornare a condurre il programma È Sempre Mezzogiorno. Dopo la sua decisione di dire addio allo show che l'ha consacrata Regina del piccolo schermo nostrano, ossia La Prova del Cuoco, Antonella Clerici era rimasta per qualche tempo senza programmi da condurre, motivo per cui ha trascorso un periodo difficile, provando un certo disagio (per lei condurre programmi è ormai parte integrante della vita).



Benché non ci siano ancora conferme ufficiali da parte dei diretti interessati relative alle nozze, scopriamo assieme tutto ciò che bisogna sapere sul suo compagno che forse sta per diventare marito.



Ricordiamo che per amore di lui la conduttrice si è trasferita ad Arquata Scrivia, andando a vivere in una casa immersa nella natura che la conduttrice ha voluto anche riprodurre nelle scenografie del suo show.

Avrebbe addirittura voluto che il programma culinario che conduce ora si tenesse nella cucina della sua casa ma le difficoltà tecniche l'hanno poi fatta desistire.



Chi è lui

approfondimento Antonella Clerici, le foto della conduttrice televisiva Vittorio Garrone è un imprenditore, un petroliere che risulta come il maggiore azionista della Erg. La G della Erg si riferisce proprio al suo cognome: lui e i suoi fratelli sono gli azionisti di maggioranza di quella che si chiama Edoardo Raffinerie Garrone, con l'acronimo di Erg appunto.

Dopo aver conseguito il diploma di liceo classico, si è laureato in Scienze politiche con indirizzo economico-internazionale.



È balzato agli onori del gossip in quanto compagno di Antonella Clerici dal 2016. Per lui (e con lui) lei ha lasciato Roma e si è trasferita in provincia di Alessandria. Presso Arquata Scrivia vivono nella meravigliosa Tenuta Basini, in cui hanno anche un allevamento di cavalli destinati alle discipline olimpiche.

Garrone è stato attivo anche nel settore sportivo, cavalli a parte, come presidente esecutivo di Sampdoria marketing and Communication.



Perché Sampdoria? Vittorio Garrone è un genovese DOC: è nato il 27 aprile 1966 nel capoluogo della Liguria. E vi diciamo quindi anche il suo segno zodiacale, in base alla sua data di nascita: toro!



Come ha iniziato a frequentare la conduttrice

approfondimento Scopri quanto conosci Antonella Clerici A scoccare il dardo dell'amore è stata la dietologa di entrambi, Evelina Flachi. Lei è il Cupido a cui va il merito di rendere Garrone forse marito in questa favola dello showbiz nostrano! Pare che per lui sia stato un colpo di fulmine mentre lei si sarebbe fatta attendere un po' poiché temeva che intraprendere una nuova relazione dopo la rottura con Eddy Martens non fosse una buona idea. E sapete cosa lui avrebbe fatto? Sono solo rumors ma così romantici che non si possono davvero tralasciare: pare infatti che nell'attesa Vittorio le abbia regalato una clessidra antica, scrivendo nel biglietto “noi siamo del tempo senza tempo”. Come non sciogliersi con un gesto del genere? E infatti la clessidra ha fatto sì che per Antonella Clerici scoccasse l'ora dell'amore. E per Vittorio l'ora della vittoria...