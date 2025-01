Amici, Ilan Muccino eliminato da Anna Pettinelli

amici, ilan muccino fuori dalla scuola

Anna Pettinelli ha eliminato Ilan Muccino. La nuova puntata del day time del programma, andata in onda martedì 14 gennaio, ha mostrato il colloquio della professoressa con il giovane cantante. La docente ha spiegato: “Mi sono fatta la domanda delle domande che io in questo periodo dell’anno mi faccio: ‘Ilan lo porti al Serale?’ E la risposta è stata ‘no’”.

La professoressa ha aggiunto: “La mia valutazione è proprio questa. E quindi è inutile che te lo dica tra due mesi, è inutile che continuiamo uno stillicidio, io credo che tutto quello che hai imparato nella scuola di Amici te lo porterai dietro per tutta la vita, quello che penso di te rimane, ma non ho visto miglioramenti Ilan, non ho visto miglioramenti. Quindi per me è meglio che esci dalla scuola e che trovi una tua strada”.