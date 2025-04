Coachella 2025, Lady Gaga headliner: il suo Mayhem Ball è teatrale

Lady Gaga headliner non solo del Day 1 di Coachella, ma soprattutto Maestra concertatrice del Mayhem Ball, uno show teatrale e bellissimo. "Ho portato un teatro nel deserto" dice l'artista ai presenti davanti al Coachella Stage, il palco principale del Festival. Uno show diviso in atti, in cui la cantautrice ha ripercorso la sua carriera. Il racconto della nostra inviata a Indio

Teatrale. Lady Gaga porta il suo Mayhem Ball a Coachella, e trasforma il deserto della California in un teatro a cielo aperto. Non un concerto, ma un'autentica Opera House con atti ben distinti, tutti parte di un libretto di scena: quello scritto da Gaga. Lo dice lei stessa, rivolgendosi ai tantissimi presenti al suo live, il suo secondo da Headliner, dopo lo show del 2017: "Ho portato un teatro nel deserto!"

La teatralità di Lady Gaga

Ma quest'anno è diverso: Lady Gaga ha da poco pubblicato un nuovo album, Mayhem, che l'ha riportata alle origini. E proprio su queste radici si è concentrata per lo show di Coachella: mai prima si era visto uno spettacolo come questo. Gaga ha ripercorso la sua storia artistica come se fosse un'opera lirica, dividendo in atti lo show, associandone emozioni e colori. Un esperimento bellissimo, e avanguardista. Un concerto in cui la cantautrice si è spesso rivolta al pubblico e ringraziando ogni persona dell'affetto e della passione dimostrata negli anni alla sua arte e alla sua musica, qualcosa che non si deve mai dare per scontato. Lady Gaga è maturata ancora, e molto, da un punto di vista artistico: lo si vede anche e soprattutto a Coachella, nell'attesa di poterla rivedere nel Mayhem Ball Tour, che la porterà anche nel nostro paese il prossimo ottobre.

Lady Gaga si fa Maestra Concertatrice del suo spettacolo e regala uno show mai visto prima. Anche in questo, Gaga è avanguardista. Ieri, oggi, sempre.