Toni Servillo premiato con la Colonna d'oro alla carriera

Tra i numerosi riconoscimenti ha ottenuto quattro volte il David di Donatello e il Nastro d'Argento oltre al Marc'Aurelio d'Argento al miglior attore al Festival di Roma 2010 per Una vita tranquilla di Claudio Cupellini. Ha vinto due volte il premio come Best European Actor, nel 2008 per Gomorra di Matteo Garrone e Il divo di Paolo Sorrentino, entrambi premiati al Festival di Cannes, e nel 2013 per La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore dell'Oscar 2014 al miglior film straniero.

"Il MGFF, fondato e diretto da Gianvito Casadonte, giunto alla ventiduesima edizione, proporrà - spiega una nota - un ricco programma di eventi e proiezioni cinematografiche nell'ambito dei concorsi dedicati alle sezioni di opere prime italiane e documentari, curate da Antonio Capellupo, e delle opere prime internazionali, curate da Silvia Bizio, anche responsabile delle conversazioni con talent internazionali. La novità di quest'anno è l'aggiunta di un'ulteriore sezione - diretta da Jacopo Curcio e Luca Capacchione - che proporrà una selezione dei migliori esordi nel cortometraggio e che arricchisce la proposta e la mission culturale del Festival da sempre attento alla promozione e alla valorizzazione dei giovani talenti". Il MGFF è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria - brand della Regione Calabria - Assessorato al Turismo - Calabria Film Commission e Comune di Soverato. Le Colonna d'Oro assegnate durante il festival sono realizzate dal Brand GB Spadafora.