10/13 ©Webphoto

Fa parte del cast anche l’attore Giovanni Anzaldo, che in questa foto di scena vediamo a destra, accanto a Pascal Greggory. Giovanni Anzaldo è un attore, regista e sceneggiatore italiano nato a Torino il 12 novembre 1987. Ha vinto il Premio Ubu come miglior attore under 30 nel 2010 per il ruolo in Roman e il suo cucciolo. Nel 2014 ha esordito come regista e sceneggiatore con lo spettacolo teatrale Sullo stress del piccione