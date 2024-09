Vermiglio, cast del film con Sara Serraiocco e Tommaso Ragno al cinema

6/12 ©Webphoto

Tommaso Ragno è Cesare. Nato a Vieste nel 1967 e formatosi alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, la sua carriera abbraccia teatro, cinema, televisione e radio: ha debuttato nel 1988 con la tragedia greca La seconda generazione per la regia di Mario Martone, con cui ha lavorato anche in Woyzeck, e ha collaborato con registi come Emma Dante, Carlo Cecchi, Luca Ronconi. Al cinema, ha esordito nel 1997 con Tutti giù per terra di Davide Ferrario e ha recitato in film come Chimera di Pappi Corsicato, Io e te di Bertolucci, La pazza gioia di Paolo Virzì