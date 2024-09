Chi è Maura Delpero, vincitrice del Leone d'Argento con Vermiglio

Delpero, 20 anni di cinema prima di Vermiglio

Il momento in cui Maura Delpero è salita sul palco della Mostra del Cinema di Venezia per ritirare il suo meritato Leone d'Argento è stato anche uno dei più emozionanti per il pubblico della kermesse che ha riconosciuto, nelle parole spontanee dell'autrice, la gioia di chi, dopo una vita spesa a svolgere silenziosamente la propria professione, raggiunge un traguardo quasi in maniera inaspettata.

Maura Delpero ha detto tutto questo in un discorso di ringraziamento nel quale ha raccontato un po' della lavorazione di Vermiglio (LEGGI LA RECENSIONE), un film che arriva in una fase matura della sua carriera iniziata venti anni fa.

Perché se è vero che a Venezia l'autrice ci è arrivata un po' da outsider è altrettanto vero che il suo nome gira nel circuito cinematografico da moltissimi anni.

Maura Delpero, classe 1975, ha iniziato a firmare lavori dal 2005, anno di uscita di Moglie e buoi dei paesi tuoi - mediometraggio documentario che arriva dopo il lavoro sul set di Le ferie di Licu di Vittorio Moroni.

Vermiglio è la terza regia di un lungometraggio. Precedentemente c'erano stati, nel 2008, il documentario Signori professori che ha vinto il Premio UCCA al Torino Film Festival e Maternal, film drammatico del 2019 che è stato distribuito in sala nel 2021 ed è stato premiato a Locarno.

Il cinema è arrivato dopo una laurea in Lettere e studi di drammaturgia a Buenos Aires. Ad oggi la regista e sceneggiatrice vive e lavora tra Argentina e Italia dove è tornata per girare, tra le montagne di Vermiglio, paese del Trentino, una storia che è ispirata dalla poesia e dal silenzio delle ambientazioni in cui si svolge questo film drammatico, storico e biografico.

Vermiglio è nato da un sogno, ha raccontato l'autrice, legato a suo padre, la sua personale versione di Lessico famigliare.