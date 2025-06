Marco Mengoni, online videoclip di Sto bene al mare con Rkomi e Sayf

Il cantautore lancia il videoclip del nuovo singolo con Sayf e Rkomi e raddoppia la tappa milanese del tour Live In Europe 2025

È online da oggi, 18 giugno, il videoclip ufficiale di Sto bene al mare, il nuovo singolo di Marco Mengoni in collaborazione con Sayf e Rkomi, pubblicato lo scorso 13 giugno. Il lancio del video arriva a pochi giorni dall’inizio di Marco negli stadi 2025 e si accompagna all’annuncio di una seconda data milanese del tour autunnale Live In Europe 2025, prevista per il 13 ottobre all’Unipol Forum di Milano.

Un’estate tra evasione e consapevolezza Il videoclip, diretto da Giulio Rosati per Eclettica, propone una rappresentazione visiva del contrasto emotivo che attraversa il brano. Ambientato in una spiaggia artificiale allestita in studio, il video richiama l’estetica di un’estate italiana disordinata e familiare. I personaggi, sdraiati su teli da mare, cantano brani che evocano il collasso del mondo con apparente indifferenza, mentre sullo sfondo appaiono riflessi di esplosioni e scenari di guerra. Questo elemento visivo rompe la patina di spensieratezza, rivelando un sottotesto politico e critico. La spiaggia si rivela così un palcoscenico fragile, dominato da un cielo finto che suggerisce una realtà costruita e pronta a crollare. Sto bene al mare non è una classica hit estiva: sotto la superficie apparentemente leggera emerge un messaggio politico forte e urgente. Racconta infatti di una società che si rifugia nel proprio benessere, nella propria distrazione,ignorando cosa accade "al di là del mare". L'estate e il mare diventano così anestesia e fuga. La produzione, firmata da DIBLA, Jiz e Giovanni Pallotti, combina influenze del cantautorato italiano, del pop francese e dei ritmi latini, con arrangiamenti che includono fiati e cori in stile gospel. Approfondimento Marco Mengoni in concerto, annunciate nuove date del tour

Il tour Live In Europe 2025: nuove date in Italia ed Europa In concomitanza con l’uscita del videoclip, Mengoni ha confermato l’ampliamento del tour autunnale Live In Europe 2025, con una nuova data a Milano. Il tour partirà l’8 ottobre da Torino (Inalpi Arena) e proseguirà con doppie tappe a Milano (12 e 13 ottobre), Pesaro (21 e 22 ottobre, seconda data già sold out), Firenze (28 e 29 ottobre), e Roma (8 e 9 novembre). Sono previste anche tappe a Bologna (24 ottobre) ed Eboli (2 novembre). Il tour si estenderà poi all’Europa, con concerti in programma a Ginevra (19 novembre), Stoccarda (21 novembre), Düsseldorf (22 novembre), Zurigo (24 novembre), Francoforte (26 novembre), Monaco di Baviera (27 novembre), Bruxelles (30 novembre), Utrecht (1 dicembre), Parigi (3 dicembre), Esch-sur-Alzette (5 dicembre), Londra (7 dicembre) e Madrid (10 dicembre). I biglietti per le nuove date sono già disponibili tramite i circuiti autorizzati. Approfondimento Marco Mengoni in concerto, le date del tour europeo