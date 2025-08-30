Venezia 82: No Other Choice, la recensione del film di Park Chan-wook

Alla Mostra di Venezia 82 arriva No Other Choice di Park Chan-wook: la parabola di Man-su (Lee Byung-hun), padre e lavoratore coreano che perde il posto e precipita in una spirale di colpa, violenza e disperazione. In questo film, che segna il ritorno del regista di Oldboy e Decision to Leave, il tema della disoccupazione si intreccia con l’avanzata dell’intelligenza artificiale e con le contraddizioni del capitalismo contemporaneo. Una storia crudele e ironica che diventa specchio universale del nostro tempo

We’re sorry. We have no other choice.” Un licenziamento non è mai soltanto un fatto economico: è un’ascia che cala, recide identità e dignità, tronca il legame tra l’uomo e la sua stessa possibilità di definirsi. È proprio un’ascia — quella del romanzo di Donald E. Westlake da cui nasce il film — a vibrare come simbolo in ogni inquadratura del nuovo, attesissimo No Other Choice di Park Chan-wook.

Il film comincia con un’immagine di pienezza: una famiglia coreana che festeggia un barbecue luculliano, con l’anguilla afrodisiaca in primo piano. Una festa che sembra promessa di felicità e che invece nasconde già la frattura. La tragedia è in agguato, come il “tamarro dietro l’angolo” cantato da Elio e le Storie Tese in Shpalman.

Carta canta, e talvolta uccide. O addirittura si muore per la carta: per un posto di lavoro, per mantenere la famiglia, per non vendere la casa in cui sei cresciuto. Sarà banale, brutale, financo volgare, ma se i soldi non danno la felicità, figurarsi la povertà. A nessuno, neppure a un epigono di San Francesco, piace mettere in vendita le pareti che custodiscono memorie e infanzie.

Freud, la carta e l’amore

Non importa quanto tu sia bravo, bisogna “ottimizzare”. E tanti saluti. Freud, pur bollato come misogino e démodé, aveva intuito che l’essenza di un’esistenza si riduce a due cose: amare e lavorare. E Man-su, il protagonista, il lavoro lo perde. Ha la carta nelle vene, sa domare le piante come bonsai preziosi, ma senza il lavoro tutto si sgretola.

L’amore della moglie non basta a salvarlo. Lei si veste da Pocahontas per una festa, lui dovrebbe arrivare come John Smith: ma giunge tardi, e la vede ballare con il dentista — che non è solo rivale amoroso ma anche datore di lavoro. Gelosia e umiliazione si mescolano in un cocktail micidiale