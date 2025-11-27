No Other Choice - Non c'è altra scelta, trailer in italiano del film

Il film segna un nuovo capitolo nella carriera di Park Chan-wook, autore di opere come Oldboy e Decision to Leave, che sceglie di riportare sullo schermo il romanzo The Ax di Donald E. Westlake. Ancora una volta, il regista coreano indaga un universo lavorativo trasformato in un territorio ostile, dove la stabilità familiare e personale sembra potersi reggere soltanto su scelte al limite.

Dopo venticinque anni trascorsi nella produzione della carta, conduce un’esistenza ordinata insieme alla moglie Miri, interpretata da Son Yejin, e ai loro due figli. Il lavoro, per lui, è più di un impiego: è la struttura portante della sua vita, come rivela la frase “ho tutto quello che desidero”, che confida con sincera convinzione.

La riflessione del regista

Park Chan-wook ha raccontato in prima persona il momento in cui ha incontrato il romanzo di Donald E. Westlake, chiarendo come la vicenda del protagonista abbia risuonato profondamente con la sua esperienza umana.

“Qualche tempo fa ho letto un romanzo intitolato The Ax. L’ho preso in mano perché scritto da Donald E. Westlake, autore del romanzo da cui è stato tratto Senza un attimo di tregua, uno dei miei film preferiti in assoluto”, ha affermato Park Chan-wook. “Leggendo The Ax, mi sono ritrovato a identificarmi con il protagonista: un uomo che considera la produzione di carta la propria vita, che il mondo lo riconosca o meno. La penso allo stesso modo riguardo al cinema: per questo ho compreso facilmente un personaggio convinto che esista un certo modo di essere per un capofamiglia, e per un uomo, e che viva di conseguenza. Dopotutto, sono anch’io un uomo con una famiglia. Ma all’epoca non avevo idea che mi ci sarebbero voluti vent’anni per realizzare questo film”.