Nicole Kidman e Keith Urban formalizzano il divorzio

Nicole Kidman e Keith Urban hanno raggiunto un accordo e hanno ufficialmente divorziato dopo 19 anni di matrimonio . Secondo i documenti legali ottenuti dalla rivista People, martedì 6 gennaio la Corte Circondariale della Contea di Davidson, a Nashville, in Tennessee, ha concesso la fine delle nozze tra l’attrice premio Oscar e il musicista country, che lei aveva richiesto lo scorso settembre per “difficoltà coniugali e differenze inconciliabili”. Lo Stato del Tennessee richiede infatti un periodo di attesa di 90 giorni per l’entrata in vigore del divorzio in coppie con figli minorenni, e ora il giudice ha dichiarato che gli accordi dell’ex coppia sulla divisione dei beni e sull’affidamento delle figlie Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margareth, 15 anni, sono sufficienti per la relativa concessione. In particolare, le due ragazze trascorreranno ogni anno 306 giorni con la mamma e 59 giorni con il papà, che godrà con loro di weekend alternati. Entrambi i genitori avranno inoltre la responsabilità congiunta delle decisioni importanti riguardanti la vita delle figlie. Tuttavia, “nell’improbabile caso in cui le parti non raggiungano un accordo su una decisione importante per una delle due figlie minorenni”, Kidman avrà “l’autorità decisionale finale”. L’attrice e il musicista hanno inoltre concordato un programma annuale sulle festività delle figlie, che hanno appena trascorso le vacanze natalizie in Australia, il paese di origine di lei. Entrambi hanno inoltre rinunciato al diritto al mantenimento delle figlie e del coniuge, non riceveranno gli alimenti e saranno responsabili delle rispettive spese legali. Ancora, i due saranno tenuti a “comportarsi l’uno con l’altra e con ciascuna ragazza in modo da instaurare un rapporto amorevole, stabile, coerente e protettivo, anche se sono divorziati”. Infatti, “non parleranno male l’uno dell’altra o dei membri della famiglia dell’altro genitore. Incoraggeranno ciascuna figlia a continuare ad amare l’altro genitore e a sentirsi a proprio agio in entrambe le famiglie”. Come aveva dichiarato una fonte a People già lo scorso novembre, “le loro figlie vivono con Nicole, ma trascorrono con Keith tutto il tempo che vogliono. Non c’è nessun dramma”.

LA STORIA D'AMORE, DALL'INIZIO ALLA FINE

Nicole Kidman e Keith Urban si erano conosciuti a un evento all’inizio del 2005 e si erano sposati in Australia nel giugno del 2006. L’attrice arrivava dal precedente matrimonio con il collega Tom Cruise, con il quale aveva adottato i figli Connor e Bella. Le loro nozze, però, si erano concluse nel 2001. Nella successiva relazione, Kidman era stata vicina a Urban anche nei momenti più complicati, come il percorso di disintossicazione da alcol e droghe. “Ho sperimentato il potere di guarigione dell’amore e dell’unione”, aveva dichiarato l’attrice al termine di quel periodo buio. A sua volta, Urban aveva più volte ringraziato pubblicamente la moglie per essergli stata accanto e per averlo aiutato a superare le dipendenze. In merito alla separazione della coppia, invece, una fonte vicina al cantante country aveva recentemente dichiarato a People che la star stava “semplicemente attraversando un periodo difficile”. Una fonte vicina a Kidman, poi, aveva aggiunto che lui stava “facendo scelte discutibili da un po’ di tempo” e che la loro rottura “non è stata frutto di un semplice allontanamento”. Una terza fonte, al contrario, aveva affermato che, per chi conosce Urban, “questo è stato percepito più come un graduale allontanamento che come una svolta epocale”. L’ultima apparizione pubblica della coppia risaliva al maggio del 2025 sul red carpet degli Academy of Country Music Awards. In quell’occasione, Kidman e Urban erano apparsi complici e sorridenti. Poi, a giugno, l’attrice aveva festeggiato il diciannovesimo anniversario di nozze e aveva anche pubblicato su Instagram una foto dove compariva abbracciata al marito. “Buon anniversario tesoro”, aveva scritto. Tuttavia, secondo alcune voci, probabilmente lui all’epoca aveva già lasciato la residenza di famiglia a Nashville. Il cantante aveva acquistato quindi un’altra abitazione nella stessa città, mentre l’attrice era rimasta nella villa di famiglia insieme alle figlie. “La loro separazione sta diventando drammatica”, aveva dichiarato in esclusiva a People una fonte vicina all’ex coppia. “Nicole è ferita e si sente tradita. Voleva salvare il loro matrimonio e credeva di poterlo fare. Ma a quanto pare lui ha già voltato pagina”. Infatti, secondo Tmz, Urban sarebbe stato “già sentimentalmente coinvolto con un’altra donna”. L'attrice aveva infine chiesto il divorzio per “differenze inconciliabili”.