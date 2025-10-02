Nicole Kidman e Keith Urban, i dettagli sulla separazione

“La loro separazione sta diventando drammatica ”. Secondo una fonte esclusiva e vicina all’ex coppia, la fine del matrimonio tra Nicole Kidman e Keith Urban , che erano sposati da 19 anni, sta assumendo contorni dolorosi. “Nicole è ferita e si sente tradita . Voleva salvare il loro matrimonio e credeva di poterlo fare”, ha dichiarato la fonte alla rivista People. “Ma a quanto pare lui ha già voltato pagina”. Infatti, secondo Tmz, Urban sarebbe “già sentimentalmente coinvolto con un’altra donna”. Qualche settimana fa, l’attrice aveva chiesto il divorzio per “differenze inconciliabili”. Una parte dei documenti legali riguarda anche la gestione delle due figlie, Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14 anni. A Kidman spettano 306 giorni all’anno con le ragazze, mentre a Urban 59 giorni. Gli ex coniugi prenderanno comunque insieme le decisioni importanti per le figlie, e nessuno dei due riceverà un assegno di mantenimento. In aggiunta, entrambi hanno concordato di non parlare mai male l’uno dell’altra e di non creare quindi tensioni tra le figlie e uno dei due genitori. “Incoraggeranno ogni figlia a continuare ad amare l’altro genitore e a sentirsi a proprio agio in entrambe le famiglie”, si legge nei documenti.

L'ULTIMA APPARIZIONE PUBBLICA INSIEME

Nicole Kidman e Keith Urban si erano conosciuti a un evento all’inizio del 2005 e si erano sposati in Australia nel giugno del 2006. L’attrice arrivava dal precedente matrimonio con il collega Tom Cruise, con il quale aveva adottato i figli Connor e Bella. Le loro nozze si erano concluse nel 2001. Nella successiva relazione, Kidman era stata vicina a Urban anche nei momenti più complicati, come il percorso di disintossicazione da alcol e droghe. “Ho sperimentato il potere di guarigione dell’amore e dell’unione”, aveva dichiarato l’attrice al termine di quel periodo buio. A sua volta, Urban aveva più volte ringraziato pubblicamente la moglie per essergli stata accanto e per averlo aiutato a superare le dipendenze. In merito alla separazione della coppia, invece, una fonte vicina al cantante country aveva recentemente dichiarato a People che la star stava “semplicemente attraversando un periodo difficile”. Una fonte vicina a Kidman, poi, aveva aggiunto che lui stava “facendo scelte discutibili da un po’ di tempo” e che la loro rottura “non è stata frutto di un semplice allontanamento”. Una terza fonte, al contrario, aveva affermato che, per chi conosce Urban, “questo è stato percepito più come un graduale allontanamento che come una svolta epocale”. L’ultima apparizione pubblica della coppia risale al maggio del 2025 sul red carpet degli Academy of Country Music Awards. In quell’occasione, Kidman e Urban erano apparsi complici e sorridenti. Poi, a giugno, l’attrice aveva festeggiato il diciannovesimo anniversario di nozze e aveva anche pubblicato su Instagram una foto dove compariva abbracciata al marito. “Buon anniversario tesoro”, aveva scritto. Tuttavia, secondo le ultime voci, appare probabile che all’epoca lui avesse già lasciato la residenza di famiglia a Nashville. Il cantante avrebbe acquistato quindi un’altra abitazione nella stessa città, mentre l’attrice sarebbe sempre rimasta nella villa di famiglia insieme alle figlie. Nei prossimi giorni la stampa internazionale potrebbe rivelare ulteriori dettagli sulla separazione della coppia.