Nicole Kidman e Keith Hurban si separano dopo vent'anni

Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati dopo quasi vent'anni insieme: la notizia è stata data da TMZ, e confermata dalla BBC e poi da PEOPLE. I due hanno due figlie: Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14.

"La sorella di Nicole, Antonia, è stata una roccia: l'intera famiglia Kidman si è unita per sostenersi a vicenda", avrebbe detto a PEOPLE una fonte anonima. "Nicole non lo voleva: sta ancora lottando per salvare il matrimonio".

Una storia solida

Il motivo della separazione di Keith Urban e Nicole Kidman non è chiaro. Entrambi cresciuti in Australia, l'attrice e il cantante hanno attraversato diversi alti e bassi nei loro quasi vent'anni insieme. Hanno vissuto momenti di gloria, hanno vinto premi e sono stati nominati per i massimi riconoscimenti nei rispettivi settori. Nel corso degli anni, si sono sostenuti e incoraggiati a vicenda, apparendo insieme alle premiazioni e alle première di Hollywood. Ma ci sono stati anche momenti difficili: qualche mese dopo il matrimonio, Keith è finito in un centro riabilitazione per tossicodipendenza e alcolismo. Una vicenda, quella, che ha rafforzato il loro legame. "Se mi guardo indietro, mi rendo conto che Nic mi ha insegnato così tanto, ha portato così tanto nella mia vita e mi ha aperto gli occhi in tanti modi", ha detto Keith qualche tempo fa. "Accanto a lei, è il posto migliore in cui sia mai stato". I due sono stati visti insieme l'ultima volta lo scorso giugno, mentre assistevano a un match della Coppa del mondo per club FIFA a Nashville, nel Tennessee.