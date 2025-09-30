Nicole Kidman e Keith Hurban si separano dopo vent'anni: la conferma di PEOPLE e BBCSpettacolo
Secondo una fonte riportata da PEOPLE, l'attrice starebbe ancora lottando per salvare il suo matrimonio
Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati dopo quasi vent'anni insieme: la notizia è stata data da TMZ, e confermata dalla BBC e poi da PEOPLE. I due hanno due figlie: Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14.
"La sorella di Nicole, Antonia, è stata una roccia: l'intera famiglia Kidman si è unita per sostenersi a vicenda", avrebbe detto a PEOPLE una fonte anonima. "Nicole non lo voleva: sta ancora lottando per salvare il matrimonio".
Una storia solida
Il motivo della separazione di Keith Urban e Nicole Kidman non è chiaro. Entrambi cresciuti in Australia, l'attrice e il cantante hanno attraversato diversi alti e bassi nei loro quasi vent'anni insieme. Hanno vissuto momenti di gloria, hanno vinto premi e sono stati nominati per i massimi riconoscimenti nei rispettivi settori. Nel corso degli anni, si sono sostenuti e incoraggiati a vicenda, apparendo insieme alle premiazioni e alle première di Hollywood. Ma ci sono stati anche momenti difficili: qualche mese dopo il matrimonio, Keith è finito in un centro riabilitazione per tossicodipendenza e alcolismo. Una vicenda, quella, che ha rafforzato il loro legame. "Se mi guardo indietro, mi rendo conto che Nic mi ha insegnato così tanto, ha portato così tanto nella mia vita e mi ha aperto gli occhi in tanti modi", ha detto Keith qualche tempo fa. "Accanto a lei, è il posto migliore in cui sia mai stato". I due sono stati visti insieme l'ultima volta lo scorso giugno, mentre assistevano a un match della Coppa del mondo per club FIFA a Nashville, nel Tennessee.
La timeline della relazione
Nicole Kidman e Keith Urban si incontrano a un evento a Los Angeles (un gala a favore di Australianos) nel gennaio del 2005. Cominciano a frequentarsi nell'estate di quell'anno, per poi uscire allo scoperto come coppia a novembre. A giugno 2006 si sposano a Sydney, in Australia. E, ad ottobre, Keith si fa ricoverare per disintossicarsi. Nel 2008 nasce la loro prima figlia, Sunday Rose, nel 2010 -tramite madre surrogata - arriva anche la secondogenita, Faith Margaret. Per tutti gli anni 2010, la coppia appare regolarmente sui red carpet e si sostiene a vicenda nelle rispettive carriere: Nicole nelle grandi produzioni cinematografiche e televisive (Big Little Lies), Keith come giudice di American Idol e stella del country. Negli anni 2020 continuano a mostrarsi uniti, con frequenti dichiarazioni pubbliche di affetto e sostegno reciproco, diventando una delle coppie più solide di Hollywood. Fino ad oggi, con la notizia della separazione che arriva in modo inaspettato.
Approfondimento
Nicole Kidman e Keith Urban, furto in casa la notte di San Valentino
©Webphoto
Nicole Kidman compie 55 anni: i suoi ruoli più belli al cinema. FOTO
La star è nata a Honolulu il 20 giugno del 1967 da genitori australiani. Considerata una delle attrici migliori di Hollywood, ha iniziato a recitare da giovanissima e ha collezionato ruoli molto diversi tra loro. Nella sua carriera ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui un premio Oscar e sei Golden Globe. Ecco alcune delle sue interpretazioni migliori