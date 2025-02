Nicole Kidman e Keith Urban, furto in casa la notte di San Valentino

I due, al momento dell'accaduto, non erano in casa. Non è chiaro se i malviventi siano riusciti a sottrarre qualcosa, né se ci siano già stati degli arresti

La casa di Nicole Kidman e Keith Urban a Los Angeles sarebbe stata presa di mira dai ladri il giorno di San Valentino: a riportarlo sono state diverse testate, da NBC News ad ABC News e TMZ.

La casa della coppia sarebbe stata svaligiata venerdì 14 febbraio, con la polizia allertata intorno alle 20:00.

Cosa sappiamo del furto

Non è chiaro quanti ladri siano stati coinvolti o cosa sia stato rubato, ma fonti della polizia hanno riferito ai media che i colpevoli avrebbero rotto una porta a vetri o una finestra per entrare prima di saccheggiare la casa e fuggire.

Nicole Kidman e Keith Urban non erano in casa al momento del furto ma, un membro del personale domestico, è entrato in casa all'incirca all'ora del furto, il che ha spaventato gli intrusi e li ha fatti scappare, secondo un rapporto di TMZ. I due si trovavano a Las Vegas per un concerto di Keith Urban al Fontainebleau, come testimoniato da una foto del musicista con la scritta: "Valentines in Vegas".

Non è chiaro neppure se la polizia abbia arrestato qualche sospettato legato al caso. Tuttavia, alcune fonti hanno detto ad ABC News che non credono che la coppia sia stata presa di mira specificamente per il suo alto profilo. Piuttosto, sembra che la villa sia stata scelta per le sue dimensioni e la sua posizione.