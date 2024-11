Nicole Kidman e Keith Urban vogliono tornare in Australia

Nicole Kidman e il marito Keith Urban potrebbero tornare a vivere in Australia dopo aver attraversato un periodo particolarmente difficile negli Stati Uniti. “Nicole e Keith hanno vissuto il loro anno peggiore di sempre , hanno trascorso a malapena del tempo insieme e lei è stata da sola durante alcuni dei suoi momenti più dolorosi”, ha dichiarato al magazine Woman’s Day una fonte. L’attrice ha infatti sofferto per la morte dell’amata madre Janelle, scomparsa lo scorso settembre all’età di 84 anni poche ore prima che lei ricevesse il premio come Miglior attrice per l’interpretazione nel film Babygirl alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia . Kidman aveva raggiunto la famiglia a Sydney per il funerale, ma nello stesso periodo non aveva fermato la promozione degli ultimi film e ora sta girando la serie crime Scarpetta . Il calendario fitto di impegni ha impensierito i suoi cari, che temono che l’attrice possa soffrire di “burnout” per eccessivo carico di lavoro e pressione. “La grande preoccupazione nelle menti di tutti è, quanto ancora di questo può sopportare?”, si è domandata la fonte. Il marito e cantante country Urban, quindi, starebbe considerando di chiudere il tour a febbraio alla fine delle dieci residency a Las Vegas per supportare la moglie.

NICOLE KIDMAN: "DIFFICILE PRENDERMI CURA DI ME STESSA"

“Nicole è ancora meravigliosa come sempre, ma ne ha passate tante, e sembra che stia affrontando il dolore buttandosi nel lavoro”, ha aggiunto la fonte. “Ci sono momenti in cui dorme di più su un aereo che in un letto. Tutti sono preoccupati per lei”. Nell’ultimo anno, Kidman ha recitato nella commedia romantica Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) A Family Affair, nella serie thriller The Perfect Couple, nella seconda serie di Special Ops: Lioness e nel film Babygirl, che uscirà a dicembre. “È molto difficile per me dire: “Ok, mi prenderò cura di me stessa, perché mi occupo così tanto delle altre persone”", ha raccontato l’attrice a Variety. “Penso: “Posso creare più lavoro per le persone. Posso creare posti di lavoro per le persone”. E inoltre, mi piace. Ho la passione. Devo solo prendermi cura del mio corpo. Vorrei avere dei superpoteri perché mi piacerebbe essere ovunque”.